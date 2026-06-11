Зеленський про українську культуру: Виглядає образливо, що треба віддати життя, щоб на нашу державу звернули увагу

Фото: Єгор Шуміхін

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що з початку повномасштабної війни мистецтво дуже допомагало в промоції Україна за кордоном, але хочеться, щоб про країну знали не лише через війну.

"Кіно дуже мало. Є дуже талановиті речі, які отримують міжнародні визнання, ви знаєте, в різних фестивалях, але українського все одно не вистачає, на мій погляд. Спочатку війни дуже багато допомагало мистецтво, театри, концерти, все це було, і, безумовно, з’являлася українська культура, і наші люди з’являлися за кордоном, але масового цього немає", – сказав Зеленський під час події з нагоди старту відбору проєктів ініціативи "Тисячовесна" у Києві у четвер, відповідаючи на запитання, якого українського контенту не вистачає за кордоном.

Президент наголосив, що хочеться, щоб про Україну знали не тільки через війну, бо це виглядає образливо, що: "треба віддати життя, щоб звернули увагу на нашу державу".

Він тааож зазначив, що Україна робить дуже талановиті виставки.

"Але не так багато використовується майданчиків. Поїдеш на будь-яку міжнародну зустріч і паралельно проходить якийсь фестиваль, не всюди ми представлені. На це треба виділяти гроші, більше культурної дипломатії, більше роботи наших посольств, представників Міністерства закордонних справ. На це все треба звертати увагу", – додав він.

Прийом заявок на участь у програмі "Тисячовесна" завершився 4 червня. На проєкт подано 2634 заявки. Комісія прийняла до розгляду 1151 заявку у семи напрямах на суму на 10,8 млрд грн, серед яких 17% є дебютами.

Напрямки-лідери за кількістю поданих заявок на даний момент: аудіовізуальні шоу та ролики для соцмереж – 270 заявок; грові фільми та серіали – 238 заявок; неігрові (документальні) фільми та серіали – 180 заявок.

До 12 червня триватиме технічний відбір – конкурсні комісії Мінкультури, Держкіно та Держмистецтв перевірятимуть документи всіх поданих кандидатів на коректність оформлення. Після цього проєкти, що відповідають вимогам, перейдуть до другого етапу конкурсу – експертного оцінювання.

Списки учасників, які пройшли технічний відбір, та візьмуть участь у другому етапі ініціативи, будуть опубліковані на сайтах "Тисячовесни", Мінкульту, Держкіно і Держмистецтв.

Експертне оцінювання стартує 17 червня та триватиме до 28 липня. Саме на цьому етапі відбудеться комплексна фахова оцінка поданих проєктів понад 120-ма експертами, перелік яких затверджено урядом.

Розподіл заявок між експертами в кожному напрямі проведуть у форматі відкритої трансляції. Кожен проєкт оцінюватимуть п’ять незалежних експертів за десятьма критеріями, серед яких: відповідність поданого проєкту тематиці та конкурсу; відповідність кошторису творчому задуму; професійність команди; потенціал залучення аудиторії; художня та змістова цінність; оригінальність ідеї; суспільна значущість та потенційний вплив; інклюзивність, безбар’єрність і різноманіття; реалістичність реалізації; досвід команди у втіленні подібних проєктів.

За результатами оцінювання буде сформовано перелік учасників, які продовжать участь у наступному етапі конкурсу – пітчингу.

Фінальні пітчинги у форматі фестивалю відбудуться з 12 до 16 серпня. Учасники презентують проєкти експертам та конкурсним комісіям, які визначать переможців програми.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри.