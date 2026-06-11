Програму "Тисячовесна" поширять на книги в 2027 році – Зеленський

Фото: Єгор Шуміхін

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що проєкт підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" буде фінансувати книговидання з 2027 року.

"Я звернув би увагу на номінацію, якої у нас з вами не було в цьому році, – це книга. Я думаю, що в наступному році це обов’язково з’явиться", – сказав Зеленський під час події з нагоди старту відбору проєктів ініціативи "Тисячовесна" в четвер в Києві.

Президент наголосив, що треба рухатися швидше і вкладати в напрям більше коштів.

"Тому, коли ми говоримо про дітей, і ми говоримо не тільки про аудіовізуальне мистецтво, ми говоримо і про книгу, про кожен напрямок, де ми можемо підтримати своїх", – зазначив він.

Серед іншого, президент додав, що дуже важливим є створення контенту для дітей, зокрема анімації.

"Ми розуміємо, що дитячому контенту треба час, щоб він ставав мейнстримом, щоб люди з’являлися, анімації, роки. Роки потрібно, щоб це відбулося… Треба більше вкладати в рішення, більше працювати над цим напрямком", – додав Зеленський.

Прийом заявок на участь у програмі "Тисячовесна" завершився 4 червня. На проєкт подано 2634 заявки. Комісія прийняла до розгляду 1151 заявку у семи напрямах на суму на 10,8 млрд грн, серед яких 17% є дебютами.

Напрямки-лідери за кількістю поданих заявок на даний момент: аудіовізуальні шоу та ролики для соцмереж – 270 заявок; грові фільми та серіали – 238 заявок; неігрові (документальні) фільми та серіали – 180 заявок.

До 12 червня триватиме технічний відбір – конкурсні комісії Мінкультури, Держкіно та Держмистецтв перевірятимуть документи всіх поданих кандидатів на коректність оформлення. Після цього проєкти, що відповідають вимогам, перейдуть до другого етапу конкурсу – експертного оцінювання.

Списки учасників, які пройшли технічний відбір, та візьмуть участь у другому етапі ініціативи, будуть опубліковані на сайтах "Тисячовесни", Мінкульту, Держкіно і Держмистецтв.

Експертне оцінювання стартує 17 червня та триватиме до 28 липня. Саме на цьому етапі відбудеться комплексна фахова оцінка поданих проєктів понад 120 експертами, перелік яких затверджено урядом.

Розподіл заявок між експертами в кожному напрямі проведуть у форматі відкритої трансляції. Кожен проєкт оцінюватимуть п’ять незалежних експертів за десятьма критеріями, серед яких: відповідність поданого проєкту тематиці та конкурсу; відповідність кошторису творчому задуму; професійність команди; потенціал залучення аудиторії; художня та змістова цінність; оригінальність ідеї; суспільна значущість та потенційний вплив; інклюзивність, безбар’єрність і різноманіття; реалістичність реалізації; досвід команди у втіленні подібних проєктів.

За результатами оцінювання буде сформовано перелік учасників, які продовжать участь у наступному етапі конкурсу – пітчингу.

Фінальні пітчинги у форматі фестивалю відбудуться з 12 до 16 серпня. Учасники презентують проєкти експертам та конкурсним комісіям, які визначать переможців програми.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри.