Музика фаду прозвучала у Національній філармонії України 9 червня

Вечір фаду, Національна філармонія України, Київ, 09.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Фаду — музичний жанр, притаманний суто Португалії. Зазвичай це сумні пісні у супроводі класичної та/або португальської гітари, інструментів може бути один та більше. Великою мірою це схоже на романс. З 2011 року фаду включено ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини людства.

У Києві виступало тріо: гітарист Бруну Давід, виконавець на португальській гітарі Рікарду Ж. Мартінш та вокалістка Сара Пайшау. Програма складалася з найбільш відомих пісень цього жанру. Надзвичайно приємним сюрпризом наприкінці концерту стало виконання Сарою пісні Дмитра Луценка та Ігоря Шамо «Києве мій».

Концерт був присвячений Дню Португалії, що відзначається 10 червня.