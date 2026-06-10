Інтерфакс-Україна
Культура
13:57 10.06.2026

Музика фаду прозвучала у Національній філармонії України 9 червня

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Вечір фаду, Національна філармонія України, Київ, 09.06.2026
Вечір фаду, Національна філармонія України, Київ, 09.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Фаду — музичний жанр, притаманний суто Португалії. Зазвичай це сумні пісні у супроводі класичної та/або португальської гітари, інструментів може бути один та більше. Великою мірою це схоже на романс. З 2011 року фаду включено ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини людства.

У Києві виступало тріо: гітарист Бруну Давід, виконавець на португальській гітарі Рікарду Ж. Мартінш та вокалістка Сара Пайшау. Програма складалася з найбільш відомих пісень цього жанру. Надзвичайно приємним сюрпризом наприкінці концерту стало виконання Сарою пісні Дмитра Луценка та Ігоря Шамо «Києве мій».

Концерт був присвячений Дню Португалії, що відзначається 10 червня.

Вечір фаду, Національна філармонія України, Київ, 09.06.2026

Теги: #музика #португальська_гітара #фаду #fado #концерт #гітара

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