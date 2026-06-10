Інтерфакс-Україна
Культура
14:00 10.06.2026

У Києві через прорив тепломережі постраждав Будинок "Смолоскипа" – видавництво заявляє про загрозу книжковим фондам

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У Києві через прорив тепломережі постраждав Будинок "Смолоскипа" – видавництво заявляє про загрозу книжковим фондам
Фото: фейсбук "Смолоскип"

Будинок видавництва "Смолоскип" та офіс літературної платформи "Літосвіта" в Києві зазнали пошкоджень унаслідок аварії на мережі гарячого водопостачання. Про це повідомило видавництво у соціальних мережах.

За даними видавництва, аварія тривала близько п’яти годин. Окріп затопив підвальні приміщення Будинку "Смолоскипа" на вул. Межигірській, 21, де зберігалися книжкові фонди. У видавництві заявляють, що значну частину книг уже втрачено, а решту намагаються врятувати волонтери та працівники.

"Постраждав не лише офісний простір, а й місце, де роками створювалися літературні та культурні проєкти, важливі для українського книжкового середовища", – зазначають у видавництві.

За словами CEO Litosvita & Cultosvita Марії Придьми, працівники протягом кількох годин зверталися до різних служб по допомогу, однак відповідальність переадресовували одна на одну. Вона також зазначила, що будівля є пам’яткою архітектури та була нещодавно відремонтована.

"Будівлю нещодавно відремонтували, але через затоплення видавництво вже зазнало значних збитків", – зазначила Марія Придьма.

Повідомлення про інцидент викликало широкий резонанс серед представників літературної спільноти. У коментарях до допису видавництва письменники, читачі та колеги по галузі висловлюють підтримку команді "Смолоскипа" та закликають допомогти у відновленні пошкодженого простору. 

Видавництво "Смолоскип" є одним із найстаріших незалежних українських видавництв, відомим підтримкою молодих авторів, літературними конкурсами та культурно-просвітницькими проєктами. На базі Будинку регулярно відбуваються презентації книжок, зустрічі з авторами та освітні заходи.

Теги: #смолоскип #книги

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