Інтерфакс-Україна
Культура
13:51 10.06.2026

У Греції відкриють виставку українського фотографа Пашковського "Втрачене дитинство"

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У Греції відкриють виставку українського фотографа Пашковського "Втрачене дитинство"
Фото: Генеральне консульство України в Салоніках

У місті Переа поблизу Салонік (Греція) 10 червня відкриється виставка українського фотографа Романа Пашковського "Втрачене дитинство", присвячена українським дітям, які постраждали внаслідок війни РФ проти України, 

Як повідомляє Генеральне консульство України в Салоніках, відкриття виставки відбудеться о 17:30 у театрі KARRA 2000. Експозиція через фотографію розповідає історії дітей, чиє життя назавжди змінила війна, та покликана привернути увагу міжнародної спільноти до захисту їхніх прав.

"Через фотографію ми маємо змогу побачити історії дітей, чиє життя назавжди змінила війна, та нагадати світові про необхідність захисту їхніх прав", – йдеться у повідомленні Генерального консульства України в Салоніках.

У дипустанові зазначають, що відвідати виставку можуть усі охочі.

Проєкт "Втрачене дитинство" документує наслідки війни для українських дітей, які пережили окупацію, депортацію, вимушене переміщення та інші трагедії, спричинені російською агресією.

Роман Пашковський – український фотограф, автор документального фотопроєкту "Втрачене дитинство". Роботи виставки вже були представлені на міжнародних майданчиках, зокрема в штаб-квартирі Ради Європи у Страсбурзі.

Теги: #роман_пашковський #греція

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