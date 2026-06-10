Інтерфакс-Україна
Культура
12:15 10.06.2026

Бережна про почесні звання в культурі: Визнання має залишатися, але не бути інструментом дофінансування низьких зарплат

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Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026
Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна вважає, що почесні звання в сфері культури варто залишити, але щоб вони не були інструментом дофінансування низьких заробітних плат.

"Щодо звань я пам’ятаю дискусії у Facebook. Але я також пам’ятаю радість людей, які отримують ці нагороди. Мені доводилося особисто вручати їх від імені президента, і це справді важливе визнання, якого нам бракує. Воно мотивує працювати далі. Тому ці речі можна поєднати: визнання має залишатися, але воно не повинно бути інструментом виживання чи дофінансування низьких зарплат", – сказала Бережна в інтерв’ю "Суспільне Культура".

Вона наголосила, що звання не можуть бути головною частиною, яка впливає на розвиток зарплати.

"Наше завдання – зробити так, щоб надбавки та доплати не мали такого вирішального значення, як зараз… У культурній сфері ситуація досі застаріла: люди мають крихітний оклад, який намагаються компенсувати надбавками. Так не має бути. Наша реформа базуватиметься саме на збільшенні гарантованої частини заробітної плати", – додала віцепрем’єрка.

Як повідомлялося, 19 березня в Львівському обласному театрі ляльок заявили, що система почесних звань має радянське походження і, на їхню думку, не відповідає сучасним підходам до оцінки мистецтва. У театрі також закликали до ширшої дискусії щодо доцільності збереження почесних звань в Україні. Також там закликали Міністерство культури "почути голос професійної спільноти" та розглянути можливість скасування системи радянських почесних звань на державному рівні.

Пізніше на запит агентства "Інтерфакс-Україна" Міністерство культури заявило, що не розглядає питання скасування системи присвоєння почесних звань "Народний артист України" і "Заслужений артист України", але у разі запиту від суспільства долучиться до опрацювання вищезазначеного питання.

Теги: #бережна #звання

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