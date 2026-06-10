Українські фільми здобули дві нагороди на Краківському міжнародному кінофестивалі

Фото: фейсбук ДержКіно

Українські кінематографісти здобули дві престижні нагороди на 66-му Краківський міжнародний кінофестиваль, повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

"Журі фестивалю відзначило виняткову чуйність і тонкість авторського підходу до складної теми війни, а також здатність поєднати трагічний досвід із гумором та людяністю", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нагородами відзначено короткометражний фільм Пасхальний день режисера Микола Засєєв та документальну стрічку Тиха повінь режисера Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Фільм "Пасхальний день" здобув нагороду за найкращий європейський короткометражний фільм.

Стрічка розповідає історію, що розгортається у Великодню неділю в Києві. Двоє працівників територіального центру комплектування патрулюють місто в пошуках чоловіків призовного віку, а їхній маршрут несподівано перетинається з юнаком, який вийшов з дому лише для того, щоб придбати корм для кота.

Ще одну нагороду – "Срібний ріг" за режисуру фільму високої художньої цінності – отримав Дмитро Сухолиткий-Собчук за документальну стрічку "Тиха повінь".

"Нас глибоко зворушило те, як фільм з непохитною художньою суворістю та вірою в людство передає красу простих жестів навіть у найпохмуріші години війни. Випікання хліба стає метафорою самого акту кіновиробництва: вправи на терпіння, наполегливість та солідарність, що розгортається з часом, живлячи надію на кращий світ", – наводить Держкіно коментар журі фестивалю.

Документальна стрічка "Тиха повінь" розповідає про пацифістську релігійну громаду на берегах Дністра, яка живе на території, що в минулому була лінією фронту двох світових воєн. Її мирне повсякдення регулярно порушують стихійні повені та виклики нової війни.

Краківський міжнародний кінофестиваль є одним із найстаріших фестивалів документального, короткометражного та анімаційного кіно в Європі.