Науковці "Софії Київської" розкажуть про викрадені Росією скарби собору
Національний заповідник "Софія Київська" 12 червня представить результати досліджень, присвячених долі церковних цінностей, вивезених із ризниці Софійського собору до музейних зібрань Москви та Санкт-Петербурга, повідомила агенству пресслужба заповідника.
"Останніми роками нам вдалося встановити місця переховування деяких викрадених софійських коштовностей, про що, зокрема, йдеться в новому науковому виданні заповідника “Матеріали до історії великої ризниці Софії Київської (ХІ — початок ХІХ ст.)", – повідомили в заповіднику.
Зазначається, що сучасні дослідження науковців дали змогу встановити місця зберігання частини предметів із ризниці Софійського собору, які були вивезені до Росії в різні історичні періоди.
За даними заповідника, ризниця Софійського собору століттями зберігала богослужбове начиння з дорогоцінних металів, церковні облачення, стародруки та інші унікальні пам’ятки, які неодноразово ставали об’єктом пограбувань під час воєн і в радянський період.