Науковці "Софії Київської" розкажуть про викрадені Росією скарби собору

Фото: пресслужба заповідника

Національний заповідник "Софія Київська" 12 червня представить результати досліджень, присвячених долі церковних цінностей, вивезених із ризниці Софійського собору до музейних зібрань Москви та Санкт-Петербурга, повідомила агенству пресслужба заповідника.

"Останніми роками нам вдалося встановити місця переховування деяких викрадених софійських коштовностей, про що, зокрема, йдеться в новому науковому виданні заповідника “Матеріали до історії великої ризниці Софії Київської (ХІ — початок ХІХ ст.)", – повідомили в заповіднику.

Зазначається, що сучасні дослідження науковців дали змогу встановити місця зберігання частини предметів із ризниці Софійського собору, які були вивезені до Росії в різні історичні періоди.

За даними заповідника, ризниця Софійського собору століттями зберігала богослужбове начиння з дорогоцінних металів, церковні облачення, стародруки та інші унікальні пам’ятки, які неодноразово ставали об’єктом пограбувань під час воєн і в радянський період.