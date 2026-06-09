У Києві покажуть нову постановку "Тигроловів" за романом Багряного з елементами театру Но

Фото: пресслужба театру

У Києві покажуть нову постановку "Тигроловів" за романом Івана Багряного з елементами японського театру Но, повідомила агенству пресслужба Київського академічного театру "Золоті ворота".

"Про таку спадковість сили й надії я й намагаюся поговорити з глядачем через текст Багряного. Про нас, які щодень виживають у небезпеці, зберігаючи при цьому здатність любити. І про покоління, які були до нас, і для яких ми є продовженням", – зазначив режисер Павло Шпегун.

Прем’єру вистави режисера Павла Шпегуна заплановано на 27 та 28 червня, а 26 червня відбудеться показ для представників медіа. Вистава пропонує нове прочитання роману Івана Багряного "Тигролови", який уперше вийшов друком у 1944 році. В основу сюжету покладено історію інженера-авіатора Григорія Многогрішного, який тікає з радянського ешелону смерті та знаходить прихисток серед українських переселенців на Далекому Сході – у так званому Зеленому Клині.

За задумом режисера, історія постане перед глядачами як легенда, а її провідницею стане нова персонажка в масці японського театру Но – онрьо, невпокоєний дух із японської міфологічної традиції.

"Онрьо в японській традиції – дух жінки, яку настільки сильно утримують земні почуття, що вона не може остаточно полишити світ живих. Це може бути як любов, так і біль, образа чи прагнення помсти. У нашій виставі ця постать не є центральною героїнею сюжету. Але вона важлива, адже проводитиме глядача крізь історію, показуючи зв’язок між минулим і теперішнім", – пояснив Шпегун.

За словами режисера, поєднання української та японської театральних традицій дозволяє підкреслити атмосферу роману, події якого розгортаються на Далекому Сході – у просторі, де історично перетиналися різні культури.

Особливу роль у постановці відіграватиме музика. Хор, традиційний для театру Но, перебуватиме на сцені протягом усієї вистави, коментуючи події та переосмислюючи їх через звучання.

"Наприклад, у нас не буде брязкоту зброї. Ми й так його добре знаємо. Постріли та зіткнення передаватимуться через музику. Так само ми працюватимемо зі знайомими побутовими звуками, відкриваючи їхнє нове звучання", – зазначив режисер.

Він також звернув увагу на історію українців Зеленого Клину, які, опинившись поруч із Китаєм, Кореєю та Японією, зберігали власну культуру, мову та традиції.

"Мене дуже вразило, що українці опинилися поруч із Китаєм, Кореєю та Японією і намагалися будувати там свою Україну", – сказав Шпегун.

Автором роману є Іван Багряний. Режисером та автором інсценізації виступив Павло Шпегун. Художниця-постановниця – Рая Ідрісова, художниця костюмів – Женя Слободяник, помічниця режисера – Дарʼя Лисенко. У виставі задіяні Богдан Буйлук, Христя Люба, Артем Пльондер, Ян Корнєв, Євгенія Косенко, Наталія Налімова, Дуня Рибальченко, Даніела Рибальченко, Іоанна Дерев’янчук, Артем Живаєв, Варвара Сафронова та Мар’яна Солодовнік. У постановці звучатиме жива музика, а також використовуватимуться маски ручної роботи, натхненні естетикою японського театру Но та українського вертепу.