Інтерфакс-Україна
Культура
12:04 09.06.2026

Британський експрем'єр Джонсон дав ЗСУ шанс на боротьбу проти РФ – посол Залужний

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Британський експрем'єр Джонсон дав ЗСУ шанс на боротьбу проти РФ – посол Залужний
Фото: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi

Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав передмову до книги експрем'єра Сполученого Королівства (2019-2022) Боріса Джонсона та назвав його "справжнім другом України".

"Його спогади в цій книзі є цінним свідченням епохи та особистим поглядом на те, як Путін готував і починав повномасштабне вторгнення. Це про справжню солідарність з Україною і про фіксування історії, яка надихає світ не забувати про боротьбу українців", – написав Залужний у Facebook у вівторок.

Посол проілюстрував пост фотографією українського видання книги Джонсона під назвою "Кайданів нема".

За його словами, він не зміг особисто познайомитись із Джонсоном на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, це сталося вже у 2025 році.

"Коли ми згадуємо про Боріса, ми згадуємо про Британію та її величезну підтримку України у найтемніші часи. Рішення британської сторони про передачу протитанкових комплексів NLAW дало нам змогу не лише успішно знищувати бронетанкові з'єднання росіян у 2022 році, а й увійти в паритет з ними та стати ефективнішими через вищий рівень організації управління і тактики застосування", – зазначив Залужний.

 

Теги: #джонсон #залужний #книга

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