Інтерфакс-Україна
Культура
11:53 09.06.2026

Україні варто говорити про культурну експансію, а не культурну дипломатію – Біденко

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Україні варто говорити про культурну експансію, а не культурну дипломатію – Біденко
Фото: фейсбук Артем Біденко

Голова правління Української видавничої асоціації Артем Біденко закликав переосмислити підходи до просування української культури за кордоном та відмовитися від використання терміна "культурна дипломатія" на користь більш активних формулювань, пов’язаних із культурним впливом держави.

Таку позицію він висловив у дописі на своїй сторінці у Facebook, де звернув увагу на різницю між дипломатією як інструментом домовленостей і культурним впливом як інструментом досягнення стратегічних цілей.

Біденко, зокрема, навів приклади політики США часів холодної війни, коли американська культура використовувалася як елемент зовнішньополітичного впливу через літературу, музику, кіно та міжнародні культурні проєкти. Також він звернув увагу на підхід Франції, яка використовує поняття зовнішньої культурної дії замість культурної дипломатії.

Після публікації допису журналістка відділу культури агентства "Інтерфакс-Україна" звернулась до Біденка за додатковим коментарем щодо його бачення ролі культури у формуванні міжнародного впливу України.

"Я не хочу стверджувати, що український уряд чи держава роблять щось неправильно з точки зору культурної експансії. У нас надзвичайно обмежений ресурс, і основні сили йдуть на оборону, на захист державності та незалежності. Наші лідери, президент роблять багато для просування інтересів України – і це не критика", – сказав Біденко в ексклюзивному коментарі агентству.

За його словами, головне завдання сьогодні полягає у формуванні правильної термінології та чіткому визначенні цілей державної культурної політики.

"Якщо ми не почнемо вже сьогодні вибудовувати правильну комунікацію – зокрема з правильними термінами навколо тих чи інших явищ, – то раз по раз входитимемо в конфлікти. Конфлікти, пов’язані з неправильними термінами, цілями, задачами, показниками ефективності та способами їх вимірювання", – зазначив він.

Біденко наголосив, що термін "культурна дипломатія", на його думку, не відображає тих завдань, які стоять перед державою в умовах глобальної конкуренції за увагу та підтримку міжнародної аудиторії.

"Культурна дипломатія – не той термін, який ми маємо вживати. Він захисний, м’який, позитивний. А от “культурна експансія” як мета держави, “культурна офензива”, “культурний наступ”, “культурний рух” – значно краще відображають те, чого ми хочемо досягти від нашої зовнішньої політики", – наголосив голова правління Української видавничої асоціації.

На його переконання, просування української культури за кордоном має розглядатися як довгостроковий інструмент впливу, який потребує чітко визначених цілей, системи оцінювання результатів та розуміння того, який ефект держава прагне отримати від своїх культурних ініціатив на міжнародній арені.

Як повідомлялося, Біденко раніше виступив із пропозицією розглянути Джеймса Джойса як альтернативу Булгакову в українському культурному просторі. Також він звертав увагу на новий книжковий бренд для жінок.

Теги: #культурна_експансія #біденко #культурна_дипломатія

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