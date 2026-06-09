Тараканівський форт перебуває в непридатному технічному стані – Сили логістики ЗСУ

Тараканівський форт у Рівненській області перебуває в непридатному технічному стані, повідомили у Центральному управлінні інженерно-інфраструктурного забезпечення Командування Сил логістики Збройних сил України (ЗСУ).

Зокрема, у відповідь на звернення агентства "Інтерфакс-Україна" повідомляється, що об'єкт належить до нерухомого військового майна Міністерства оборони України, обліковується та перебуває на балансі Квартирно-експлуатаційного відділу міста Рівне (військове містечко №13 Дубенського гарнізону).

Зазначається, що офіційного підтвердження того, що будівля належить до об'єктів культурної спадщини, немає

Також агентству підтвердили, що Форт знаходиться в непридатному технічному стані.

На запитання, чи планується проводити заходи зі збереження і реставрації даного об'єкта, у Центральному управлінні зазначили, що у бюджеті Міноборони на 2026 рік не передбачено фінансування на відповідні заходи для зазначеного об'єкта.

Також у відповіді йдеться, що з метою збереження "Тараканівського форту" як об'єкта історико-культурної спадщини та створення на його базі музейно-відпочинкового комплексу на підставі рішень Рівненської обласної ради від листопада 2011 року, березня 2012 року та грудня 2016 року за поданням Міноборони було розроблено проєкт розпорядження Кабінету міністрів "Про передачу нерухомого військового майна у спільну власність територіальних громад Рівненської області". Водночас ще в січні 2018 року урядовий комітет доручив профільним відомствам додатково опрацювати доцільність передання зазначеного майна за місцем його розташування.

Як повідомлялося, у середині квітня 2026 року стало відомо, що на Рівненщині обвалилася частина Тараканівського форту: відбулася руйнація частини Центральної казарми.

Після цього Рівненська обласна військова адміністрація звернулася до Міністерства оборони з проханням терміново закрити доступ відвідувачів до Тараканівського форту та провести протиаварійні роботи, а Міністерство культури – внести цей об'єкт до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

В свою чергу, Мінкультури просить Рівненську ОВА і Тараканівську сільську раду здійснити моніторинг стану Тараканівського форту і за необхідності вжити заходів реагування.

В жовтні 2019 року тодішній голова ОДА Віталій Коваль заявив, що Тараканівський форт – це потужний туристичний магніт, проте він – без належного догляду і розвитку. Він повідомив, що Міноборони готово віддати форт на баланс області з ділянкою 8,68 га для облаштування туристичної інфраструктури – парковки, каси, маршрути, готелі, заклади харчування.

В лютому 2020 року Рада розвитку громад та територій при ОДА представили інвестиційні пріоритети Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року, до яких, серед іншого, увійшли туристичний комплекс "Дубенський замок" та "Тараканівський форт".

У травні 2020 року в ОДА повідомили, що досягнуто домовленостей з Міноборони щодо передачі Тараканівського форту разом із земельною ділянкою площею 5,4 га для облаштування туристичної інфраструктури. В липні зазначалося, що Міноборони отримано всі, передбачені законодавством, погодження щодо передачі форту в спільну власність територіальних громад області, а також, що вирішується питання щодо поділу земельної ділянки, на якій розташований форт, після чого питання мало би бути винесено на розгляд уряду.

У жовтні 2020 року голова ОДА порушив перед президентом України питання передачі Тараканівського форту на баланс області для облаштування рекреаційної території. Володимир Зеленський тоді пообіцяв допомогти вирішити це питання. Крім того, він заявляв, що Тараканівський форт буде включено до програми великої реставрації на 2021 рік.