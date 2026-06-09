Мінкультури затвердило місію, бачення, цінності та стратегічні цілі відомства

Міністерство культури України з метою формування спільного стратегічного бачення, підвищення ефективності внутрішнього управління, утвердження ціннісних засад діяльності та забезпечення єдиних підходів до прийняття управлінських рішень затвердило місію, бачення, цінності та стратегічні цілі відомства.

Згідно з наказом №642 від 5 червня, місією міністерства є розвиток культуру для: утвердження української ідентичності; безпеки; економічного зростання; міжнародної суб'єктності.

Бачення визначено таким чином: "Українці – дієві, освічені, стійкі, єдині у розмаїтті та ідентичності, глобально суб'єктні".

Серед цінностей Мінкультури: людяність (Ми поважаємо кожного. Ми діємо як команда. Ми відверті, відкриті та доступні); ефективність (Ми орієнтуємось на результат. Ми креативні та інноваційні – приймаємо нестандартні рішення там, де потрібно); україноцентричність (Ми приймаємо кожне рішення з огляду на майбутнє країни); доброчесність (Ми чинимо правильно навіть коли ніхто не бачить. Ми спрямовуємо наші дії на публічні інтереси. Ми відповідальні, дотримуємось обіцянок).

Також відомство визначило п'ять стратегічних цілей, серед яких: зміцнити людський капітал через культурні практики; захистити, зберегти, примножити та використати потенціал культурної спадщини та культурних цінностей; розвинути креативні індустрії для економічного зростання; посилити роль України як впливового гравця у глобальній культурній політиці; зробити міністерство спроможним виконати визначену місію.