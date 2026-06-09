Інтерфакс-Україна
Культура
10:27 09.06.2026

Мінкультури: історична будівля на вул. Вел. Васильківська в Києві не підлягає занесенню до Держреєстру пам'яток

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Міністерство культури України визнало таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, будинок по вулиці Велика Васильківська, 39 в Києві.

Згідно з наказом міністерства №641 від від 5 червня, таким, що не підлягає занесенню до Держреєстру нерухомих пам'яток України визнано будинок, в якому 6 березня 1919 року містився Деміївський райком комсомолу (збудовано у 1888 році).

Зазначається, що рішення прийнято з урахуванням рішення Експертної комісії з питань обліку об'єктів культурної спадщини Мінкультури і на підставі подання громадської організації "Українське товариство охорони пам'яток історії та культури".

 

Теги: #памятки #мінкультури #держреєстр

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