Мінкультури: історична будівля на вул. Вел. Васильківська в Києві не підлягає занесенню до Держреєстру пам'яток

Міністерство культури України визнало таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, будинок по вулиці Велика Васильківська, 39 в Києві.

Згідно з наказом міністерства №641 від від 5 червня, таким, що не підлягає занесенню до Держреєстру нерухомих пам'яток України визнано будинок, в якому 6 березня 1919 року містився Деміївський райком комсомолу (збудовано у 1888 році).

Зазначається, що рішення прийнято з урахуванням рішення Експертної комісії з питань обліку об'єктів культурної спадщини Мінкультури і на підставі подання громадської організації "Українське товариство охорони пам'яток історії та культури".