У Києві стартував 23-й Docudays UA: у програмі 82 фільми та 33 українські прем’єри

Фото: фейсбук ДержКіно

У столиці розпочався 23-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, який триватиме до 12 червня, повідомляє Державне агентство України з питань кіно у Facebook.

“Цьогорічна тема фестивалю – “Прості конструкції” – присвячена пошуку внутрішніх та суспільних опор, які допомагають українцям триматися в умовах війни”, – йдеться в повідомленні.

Фільмом відкриття стала документальна стрічка німецьких режисерів Ерека Бремера та Беньяміна Роста "Природжений фальсифікатор", що досліджує гучну медійну аферу журналіста Майкла Борна та порушує питання медіаграмотності й верифікації інформації в епоху постправди.

Серед нововведень фестивалю – заснування Премії пам’яті Віктора Ониська за найкращий монтаж українського документального кіно.

До програми Docudays UA увійшло 82 повнометражні та короткометражні фільми, більшість із яких створені у 2025–2026 роках. Серед них – 33 українські стрічки: 12 національних прем’єр і вісім світових.

У Держкіно зазначили, що на фестивалі представлено потужну лінійку українських документальних стрічок, які досліджують наслідки війни, особисту стійкість та переосмислення мистецтва.

Ведучими церемонії відкриття стали Ангеліна Карякіна та Максим Щербина.

Основними офлайн-майданчиками фестивалю традиційно стали столичні кінотеатри "Жовтень" та Kino42. Крім того, з 7 по 11 червня в онлайн-кінотеатрі DOCUSPACE покажуть 20 фільмів.

23-й Docudays UA проводиться за фінансової підтримки Європейського Союзу, Посольства Швеції в Україні та Державного агентства України з питань кіно.