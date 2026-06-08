Український фільм "Тиха повінь" отримав одну з головних нагород Krakow Film Festival
Український фільм режисера Дмитро Сухолиткий-Собчук "Тиха повінь" здобув одну з головних нагород міжнародного кінофестивалю Krakow Film Festival.
Як повідомила Українська Кіноакадемія, стрічка отримала нагороду Silver Horn for the Director of the Film of High Artistic Merit ("Срібний Ріг" за режисуру фільму високої художньої цінності) у міжнародному конкурсі фестивалю. У рішенні журі зазначається, що фільм відзначено за виняткову художню мову та гуманістичний погляд на людину в умовах війни.
"Нас глибоко зворушило те, як фільм відкриває красу простих людських жестів із непохитною художньою точністю та вірою в людяність навіть у найтемніші моменти війни. Випікання хліба стає тут метафорою кінематографа — актом терпіння, наполегливості та солідарності, що розгортається в часі й живить надію на кращий світ", – зазначило журі в обґрунтуванні нагороди.
Фільм "Тиха повінь" розповідає про життя закритої релігійної громади на берегах Дністра. Мирне існування її мешканців порушують дві стихії – повені та війна. Події стрічки розгортаються у місцевості, через яку в різні історичні періоди проходили фронти Першої та Другої світових воєн.
Krakow Film Festival є одним із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів Європи, що спеціалізується на документальному, анімаційному та короткометражному кіно.