Інтерфакс-Україна
Культура
12:23 08.06.2026

Український фільм "Тиха повінь" отримав одну з головних нагород Krakow Film Festival

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Український фільм "Тиха повінь" отримав одну з головних нагород Krakow Film Festival
Фото: фейсбук українська кіноакадемія

Український фільм режисера Дмитро Сухолиткий-Собчук "Тиха повінь" здобув одну з головних нагород міжнародного кінофестивалю Krakow Film Festival.

Як повідомила  Українська Кіноакадемія⁠, стрічка отримала нагороду Silver Horn for the Director of the Film of High Artistic Merit ("Срібний Ріг" за режисуру фільму високої художньої цінності) у міжнародному конкурсі фестивалю. У рішенні журі зазначається, що фільм відзначено за виняткову художню мову та гуманістичний погляд на людину в умовах війни.

"Нас глибоко зворушило те, як фільм відкриває красу простих людських жестів із непохитною художньою точністю та вірою в людяність навіть у найтемніші моменти війни. Випікання хліба стає тут метафорою кінематографа — актом терпіння, наполегливості та солідарності, що розгортається в часі й живить надію на кращий світ", – зазначило журі в обґрунтуванні нагороди.

Фільм "Тиха повінь" розповідає про життя закритої релігійної громади на берегах Дністра. Мирне існування її мешканців порушують дві стихії – повені та війна. Події стрічки розгортаються у місцевості, через яку в різні історичні періоди проходили фронти Першої та Другої світових воєн.

Krakow Film Festival є одним із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів Європи, що спеціалізується на документальному, анімаційному та короткометражному кіно.

Теги: #фільм #krakow_film_festival #тиха_повінь #дмитро_сухолиткий_собчук

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