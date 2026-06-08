Ймовірна спадкоємиця заявила права на продану на аукціоні картину Клімта

Fräulein Lieser, painting by Gustav Klimt | Фото: Wikipedia

Жінка, яка заявила, що є єдиною спадкоємицею роботи Густава Клімта "Портрет фройляйн Лізер", подала позов про реституцію, повідомляє Art News.

Картина, яка довгий час вважалася втраченою, була продана на невеликому аукціоні в Австрії у 2024 році за 37,5 млн доларів. Однак покупець із Гонконгу відкликав свою пропозицію після закінчення торгів.

Суперечка ведеться за картину "Портрет фройляйн Лізер", над якою Клімт працював аж до своєї кончини у 1918 році. На ній зображена Маргарете, представниця родини промисловців Лізерів, які після приходу нацистів до влади потрапили в ув'язнення через єврейське походження, а все їхнє майно було конфісковано.

Американка Патрисія Джей Ліхі заявляє, що є єдиною праправнучкою Адольфа Лізера, батька Маргарете, і єдиною правнучкою Ганса, брата Маргарете.

Доля картини була невідома протягом майже цілого століття. Припускалося, що нею заволоділи нацисти у 1938 році або пізніше. Позивачка наполягає, що аукціонний дім виставив твір на торги, не уточнив його походження.

Сам аукціонний дім Im Kinsky наполягає, що всі законні спадкоємці були оповіщені про торги, було знайдено чесне і відповідне закону рішення згідно з Вашингтонськими принципами — так званої "приватної реституції". За даними аукційного дому, родина в Австрії отримала у своє розпорядження портрет у 1960-ті, потім Єва Роппер купила його у 2022 році й передала в Im Kinsky для продажу. Аукціонний дім також заявляє, що нові дослідження припускають, що на картині могли бути зображені кузини Маргарете — Хелена або Анні.

Ліхі ж заявляє, що Im Kinsky не консультувався зі світовими експертами по Клімту. Крім того, ніхто не зв'язався з нею, а она опротестувала продаж ще до старту торгів. За її словами, вона отримала погрози, що проти неї самої подадуть позов, якщо вона перешкоджатиме продажу картини. Нібито погрози надходили від юридичної фірми, яка представляє інших спадкоємців.

Ймовірна спадкоємиця підкреслює, що картина була продана за заниженою вартістю. Для порівняння, "Портрет Елізабет Ледерер" Клімта був проданий на аукціоні Sotheby's за $236,4 млн. Вона зазначає, що портрет продали на невеликому аукціоні в Австрії, а не на Christie's чи Sotheby's, оскільки там лоти перевіряються набагато серйозніше. Крім того, австрійські закони, що стосуються конфіскованого нацистами майна, не такі суворі.

Як випливає з позову Ліхі, покупець намагався підписати угоду з усіма ймовірними заявниками прав на картину, а коли цього зробити не вдалося, у підсумку відкликав свою ставку. Позивачка стверджує, що полотно все ще перебуває в розпорядженні аукційного дому, який перестав відповідати на запити.