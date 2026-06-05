Інтерфакс-Україна
Культура
17:50 05.06.2026

Мережа "Сенс" відкриє першу книгарню-кав'ярню у Львові за франшизою

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Мережа "Сенс" відкриє першу книгарню-кав'ярню у Львові за франшизою
Фото: https://www.facebook.com/sens.kyiv/

Мережа "Сенс" влітку відкриє першу книгарню-кав’ярню у Львові за франшизою, повідомив засновник мережі Олексій Ерінчак у коментарі Poster.

"Відкриття у Львові давно виглядає як логічний крок для розширення присутності "Сенсу" в Україні. Я вже декілька років вів перемовини з різними потенційними партнерами", – розповів він.

За словами засновника мережі, угоду з партнером уклали наприкінці 2025 року, після чого розпочали проєктування та ремонт. Зазначається, що це перший досвід мережі відкриття локації за франшизою.

Книгарня буде розташована у старовинній будівлі в центрі Львова. Відкриття заплановане на літо цього року.

Мережа "Сенс" наразі нараховує три локації: дві у Києві та одну в Івано-Франківську. Перша книгарня була відкрита в Києві у 2021 році.

Теги: #книгарня #львів #сенс

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