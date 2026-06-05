Театр Франка представив прем'єру "KING ЛІР! Версія" у постановці Хостікоєва

Допрем’єрний показ вистави "KING Лір! Версія". Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, Київ, 04.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у четвер представив допрем’єрний показ вистави "KING Лір! Версія" у постановці Анатолія Хостікоєва за трагедією Вільяма Шекспіра у перекладі Юрія Андруховича, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Народний артист України Анатолій Хостікоєв, який здійснив сценічну редакцію та постановку, розповідає історію короля Ліра, переплетену з долею поліського села Стеблі, яке було знищене двічі (знелюднене після Чорнобильської трагедії та фізично стерте у 2022-му).

"Анатолій Хостікоєв переклав через дуже особистністну історію сюжети, які світ читав від Шекспіра сотні років. Це одвічна тема – історія любові, історія зради, історія заздрості, історія мудрості, історія боротьби за владу, за землю, за здатність осмислювати в травмах. І ця одвічна історія сьогодні постає в переплетеннях історії поліського села Стеблі і нагадує, на жаль, в тому числі, про втрати нашої землі через одвічного ворога, який сьогодні теж тероризує наші села і міста", – прокоментував після прем’єри генеральний директор-художній керівник Театру Франка Євген Нищук агентству "Інтерфакс-Україна".

"KING Лір! Версія" – це розмова про людину перед обличчям власних помилок, про втрату і прозріння, про пошук гармонії у світі, де змінюються держави, кордони та технології, але незмінними залишаються людські пристрасті, страхи та прагнення.

Анатолій Хостікоєв, який виступив автором сценічної редакції, режисером-постановником, а також виконавцем головної ролі, розпочинає історію про Ліра з власних споминів про сплав з друзями річкою Уж і спонтанну зупинку через негоду у селі Стеблі на Київщині.

"Я зберіг текст Шекспіра, переклад Андруховича. Але те, що стосується села, те, що стосується колізій, це моя історія. Найстрашніше в цій історії, що якщо взяти Вікіпедію і набрати село Стеблі, то там написано "колишнє село", його немає. А я пам’ятаю його "живим". Коли мені було 20 років, з друзями провів там два дні, тому що йшов дощ шалений і ми не могли нікуди далі рухатись, і в один з днів дали тааакий концерт… В селі жило близько ста осіб, коли ми почали грати, з залу долучались хто піснею, хто байкою, концерт йшов три години. А потім зібрались в хаті і довго розповідали історії, що Шекспір би плакав. Тому я у п’єсі і кажу, що у нас таких дідів Лірів у кожному селі", – розповів Хостікоєв.

За словами Хостікоєва, є й амбіції гастролей цієї вистави, але зараз головне, щоб вона сподобалась київським глядачам.

Над сценографією вистави працював народний художник України Пилип Нірод, художницею по костюмах стала Наталія Рудюк, музику створив композитор Роман Суржа. У виставі задіяні провідні актори Театру Франка, серед яких Наталія Сумська, Віра Зінєвіч, Олена Івасіва-Фесуненко, Анастасія Рула, Сергій Калантай, Василь Мазур, Тарас Жирко, Володимир Абазопуло, В’ячеслав Хостікоєв, Леся Липчук, Тетяна Кришталь, Олександр Логінов, Павло Москаль, та інші.