Інтерфакс-Україна
Культура
16:29 05.06.2026

Український фільм увійшов до конкурсної програми міжнародного фестивалю U30 Film Festival у Белграді

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Український фільм увійшов до конкурсної програми міжнародного фестивалю U30 Film Festival у Белграді
Фото: організатори заходу

Український короткометражний фільм "Твій дім – це і мій дім" (Your Home Is My Home) режисера Дениса Кірєєва увійшов до конкурсної програми першого міжнародного фестивалю короткометражного кіно U30 Film Festival, який проходить у Белграді з 4 по 7 червня, повідомляє Telegram-канал "Сербський економіст".

"Фільми повинні тривати до 30 хвилин, а ключові автори проєктів мають представляти молоде покоління кінематографістів віком до 30 років", – розповіли організатори заходу.

Зазначається, що фестиваль відбувається у Будинку молоді Белграда та орієнтований на молодих кінематографістів. Відповідно до правил конкурсу, тривалість стрічок не повинна перевищувати 30 хвилин, а ключові автори проєктів мають бути віком до 30 років.

До конкурсної програми увійшли 11 короткометражних фільмів із Сербії, Чорногорії, Іспанії, України та Польщі. Глядачам представлять ігрові, документальні та анімаційні роботи.

За інформацією Telegram-каналу, в останній день фестивалю запланована ретроспектива короткометражних фільмів сербського режисера Данило Станіміровича, після якої буде оголошено переможця фестивалю. Вхід на всі фестивальні покази є безкоштовним.

Теги: #фільми #u30_film_festival #сербський_економіст #сербія #фестиваль

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