Зеленська: понад 20 тис. українських дітей були вивезені Росією, цій темі присвячена опера "Матері Херсона"

Фото: інстаграм, Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська відвідала світову прем’єру концертної версії опери "Матері Херсона", яка відбулася в Національній опері України, повідомила вона в Instagram.

"Вдячна всім причетним за те, що дали цій дійсно болючій темі світовий розголос. Понад 20 тис. дітей викрала й вивезла Росія, лише 2223 вдалося наразі повернути зусиллями міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Що більше людей знатимуть про це й долучаться до порятунку, то більше шансів на повернення дітей додому та їхнє возз'єднання з близькими", – зазначила перша Леді.

За її словами, опера розповідає історію двох матерів із Херсона, які вирушають у подорож довжиною понад 4 тис. км через кілька країн і тимчасово окуповані території України, щоб урятувати своїх дочок, яких утримують на території окупованого Криму. Концертна версія стала першою публічною презентацією опери, створеної на спільне замовлення Метрополітен-опери в Нью-Йорку та Польської національної опери у Варшаві.

Диригенткою проєкту виступила Кері-Лінн Вілсон. У постановці також взяли участь оркестр і хор Національної опери України, Дитячий хор КДМЛ ім. М. В. Лисенка та ансамбль "Київська камерата".

Перед прем'єрою Зеленська зустрілася з Вілсон та генеральним директором Метрополітен-опери Пітером Гелбом.

До зустрічі також приєднався президент України Володимир Зеленський. Під час візиту Вілсон подарувала главі держави вінілову платівку із записом за участю Національного ансамблю солістів "Київська камерата".

Перша леді наголосила, що прем'єра опери відбулася в Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні щонайменше 707 дітей.