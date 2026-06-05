Інтерфакс-Україна
Культура
15:35 05.06.2026

Зеленська: понад 20 тис. українських дітей були вивезені Росією, цій темі присвячена опера "Матері Херсона"

2 хв читати
Зеленська: понад 20 тис. українських дітей були вивезені Росією, цій темі присвячена опера "Матері Херсона"
Фото: інстаграм, Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська відвідала світову прем’єру концертної версії опери "Матері Херсона", яка відбулася в Національній опері України, повідомила вона в Instagram.

"Вдячна всім причетним за те, що дали цій дійсно болючій темі світовий розголос. Понад 20 тис. дітей викрала й вивезла Росія, лише 2223 вдалося наразі повернути зусиллями міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Що більше людей знатимуть про це й долучаться до порятунку, то більше шансів на повернення дітей додому та їхнє возз'єднання з близькими", – зазначила перша Леді.

За її словами, опера розповідає історію двох матерів із Херсона, які вирушають у подорож довжиною понад 4 тис. км через кілька країн і тимчасово окуповані території України, щоб урятувати своїх дочок, яких утримують на території окупованого Криму. Концертна версія стала першою публічною презентацією опери, створеної на спільне замовлення Метрополітен-опери в Нью-Йорку та Польської національної опери у Варшаві.

Диригенткою проєкту виступила Кері-Лінн Вілсон. У постановці також взяли участь оркестр і хор Національної опери України, Дитячий хор КДМЛ ім. М. В. Лисенка та ансамбль "Київська камерата".

Перед прем'єрою Зеленська зустрілася з Вілсон та генеральним директором Метрополітен-опери Пітером Гелбом.

До зустрічі також приєднався президент України Володимир Зеленський. Під час візиту Вілсон подарувала главі держави вінілову платівку із записом за участю Національного ансамблю солістів "Київська камерата".

Перша леді наголосила, що прем'єра опери відбулася в Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні щонайменше 707 дітей.

Теги: #зеленська #матері_херсона #національна_опера_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:32 29.05.2026
На ВДНГ відкрили виставку про безбар’єрну комунікацію та повагу до людини

На ВДНГ відкрили виставку про безбар’єрну комунікацію та повагу до людини

12:43 29.05.2026
Національна опера України представить у червні понад 20 вистав та світову прем’єру “Матерів Херсона”

Національна опера України представить у червні понад 20 вистав та світову прем’єру “Матерів Херсона”

23:08 28.05.2026
Стало відомо, які книги Олена Зеленська придбала на Книжковому Арсеналі

Стало відомо, які книги Олена Зеленська придбала на Книжковому Арсеналі

15:07 17.05.2026
Зеленський взяв участь у церемонії пам'яті жертв репресій в заповіднику "Биківнянські могили"

Зеленський взяв участь у церемонії пам'яті жертв репресій в заповіднику "Биківнянські могили"

13:19 13.05.2026
Зеленський прибув до Румунії

Зеленський прибув до Румунії

16:54 07.05.2026
У Нацопері відбудеться прем’єра сучасного балету про Малевича та показ "Жізелі"

У Нацопері відбудеться прем’єра сучасного балету про Малевича та показ "Жізелі"

18:53 14.04.2026
Зеленська та заступниця генсека ООН обговорили злочини російських окупантів щодо українських дітей

Зеленська та заступниця генсека ООН обговорили злочини російських окупантів щодо українських дітей

10:06 12.04.2026
Сьогодні українці не лише вірять у диво, а й творять дива самі – Зеленські

Сьогодні українці не лише вірять у диво, а й творять дива самі – Зеленські

09:38 12.04.2026
Віра у перемогу миру над війною, як ніколи сильна на Великдень – Зеленські

Віра у перемогу миру над війною, як ніколи сильна на Великдень – Зеленські

09:22 12.04.2026
Ми дочекалися своєї весни, і сьогодні разом відзначаємо свій Великдень – Зеленські

Ми дочекалися своєї весни, і сьогодні разом відзначаємо свій Великдень – Зеленські

ВАЖЛИВЕ

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

ОСТАННЄ

Архіви України включено до міжнародного механізму відшкодування збитків від агресії РФ - Хромов

Біденко запропонував розглянути Джеймса Джойса як символічну заміну Булгакову на Андріївському узвозі

Засновниця Дня вишиванки Воронюк презентувала українські культурні проєкти у США

Мінкультури визнало 14 об'єктів на Одещині, які не підлягають внесенню до Держреєстру нерухомих пам'яток

Зеленський підписав закон про комплексну реформу державної підтримки кінематографії

Пам'ятник Булгакову передали на зберігання спадкоємиці скульптора Рапая – КМДА

У Києві демонтували пам'ятник Булгакову – ЗМІ

У галереї Vakulenko Art Consulting відкрили виставку "Шахи. Мистецтво гри"

Тіна Кароль і Сергій Жадан презентували документальний фільм про Харків і бійців "Хартії"

Київська національна картинна галерея представила виставку “Новий мілітарний пейзаж” творчої групи Forest Brothers

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА