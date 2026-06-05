Інтерфакс-Україна
Культура
14:55 05.06.2026

Архіви України включено до міжнародного механізму відшкодування збитків від агресії РФ - Хромов

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Архіви України включено до міжнародного механізму відшкодування збитків від агресії РФ - Хромов
Фото: фейсбук Держархів

Кабінет Міністрів України включив архіви до переліку об’єктів, щодо яких можуть заявлятися вимоги про відшкодування шкоди в межах міжнародного компенсаційного механізму за збитки, завдані російською агресією.

Відповідні зміни передбачені постановою уряду №670 від 27 травня 2026 року, якою внесено зміни до порядків подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.

В ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов назвав це рішення надзвичайно важливим для всієї архівної системи держави.

"У міжнародний механізм відшкодування збитків вперше було включено архіви як установи, що зберігають документи, а також архівні документи як частину культурної спадщини, щодо яких може бути заявлена вимога про відшкодування шкоди в межах міжнародного компенсаційного механізму", – сказав Хромов.

За його словами, відтепер на державному рівні визначено механізм, який дозволяє архівним установам подавати до Реєстру збитків інформацію про випадки викрадення, пошкодження або знищення російськими військами документів Національного архівного фонду України.

"Тепер архіви можуть офіційно фіксувати та подавати інформацію про випадки викрадення росіянами, пошкодження або знищення документів Національного архівного фонду, які ми спостерігаємо протягом повномасштабного вторгнення РФ", – зазначив він.

Хромов висловив сподівання, що новий механізм стане одним із дієвих інструментів міжнародного правосуддя та компенсації завданих збитків.

"Це один із вагомих міжнародних механізмів відшкодування збитків і перехідного правосуддя, який допоможе українським архівам задокументувати шкоду, завдану країною-агресором Національному архівному фонду, а в подальшому через механізми міжнародного права отримувати компенсацію або сприяти поверненню культурної спадщини", – наголосив голова Держархівслужби.

Він також відзначив внесок першої заступниці голови Державної архівної служби Тетяни Шевченко та підтримку Міністерства юстиції України у підготовці відповідних змін.

За словами Хромова, Реєстр збитків може використовуватися не лише державними установами, а й фізичними та юридичними особами для документування шкоди, завданої російською агресією, з метою подальшого відшкодування.

Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (Register of Damage for Ukraine), створений для прийому та обробки заяв про збитки, втрати та шкоду, завдані внаслідок міжнародно-протиправних дій Російської Федерації проти України.

Теги: #кабінет_міністрів_україни #держархівслужба #анатолій_хромов

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