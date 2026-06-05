Інтерфакс-Україна
Культура
14:07 05.06.2026

Біденко запропонував розглянути Джеймса Джойса як символічну заміну Булгакову на Андріївському узвозі

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Біденко запропонував розглянути Джеймса Джойса як символічну заміну Булгакову на Андріївському узвозі
Фото: колаж Інтерфакс - Україна

Голова правління ГС "Українська видавнича асоціація" Артем Біденко після демонтажу пам’ятника Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі висловив думку, що символічною заміною російському письменнику міг би стати ірландський письменник Джеймс Джойс. Відповідний допис Біденко опублікував у Facebook.

"Київський Bloomsday на Андріївському з Джойсом замість Булгакова був би найелегантнішою деколонізацією в історії: не просто прибрати імперське, а замінити його на культурний феномен світового рівня", – написав Біденко.

На його думку, Джойс є прикладом автора, який зміг перетворити своє рідне місто на явище світової культури та водночас зберегти власну національну ідентичність попри колоніальне минуле Ірландії.

Він також нагадав, що 16 червня у світі відзначають Bloomsday – день, присвячений подіям роману Джеймса Джойса "Улісс".

Допис викликав активне обговорення серед користувачів соцмережі. Частина коментаторів підтримала ідею вшанування Джойса, називаючи її символом європейського та антиімперського вибору України. Водночас інші користувачі висловили думку, що на Андріївському узвозі насамперед мають бути представлені українські письменники. Серед можливих кандидатур у коментарях згадували Валер’яна Підмогильного, Івана Нечуя-Левицького, Володимира Винниченка та інших діячів української культури.

Як повідомлялося, 4 червня у Києві демонтували пам’ятник російському письменнику Михайлу Булгакову біля його музею на Андріївському узвозі. Рішення було ухвалене в межах процесу дерусифікації та деколонізації публічного простору столиці.

Теги: #джеймс_джойс #булгаков #артем_біденко

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