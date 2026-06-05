Інтерфакс-Україна
Культура
12:54 05.06.2026

Засновниця Дня вишиванки Воронюк презентувала українські культурні проєкти у США

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Засновниця Дня вишиванки Воронюк презентувала українські культурні проєкти у США
Фото: фейсбук Лесі Воронюк

Засновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк провела серію презентацій у США, під час яких розповідала про українську культурну спадщину, значення вишиванки та збереження національної ідентичності в умовах війни.

За підсумками серії презентацій у США Леся Воронюк надала агентству "Інтерфакс-Україна" ексклюзивний коментар щодо інтересу американської аудиторії до української культури та питань національної ідентичності.

"Для мене надзвичайно важливо, що на ці презентації приходить багато американців. Дехто з них навіть одягає українські вишиванки. Це свідчить про щирий інтерес до України та її культури", – сказала Воронюк в коментарі агентству.

За її словами, після офіційної частини заходів спілкування з аудиторією часто тривало ще півтори-дві години.

"Частина запитань стосується української спадщини, але більшість - довкола теми вишиванки як частини ідентичності та ідентичності як частини захисту під час війни. Наприклад, під час презентації в Дейвісі кілька запитань стосувалися періоду радянської окупації та того, як українцям вдалося відновити свою ідентичність після нього", – зазначила Воронюк.

Вона також наголосила, що міжнародна аудиторія потребує якісного англомовного контенту про Україну.

"Більшість презентацій ми проводимо англійською мовою, як і наші книги. Це стратегічно правильне і дуже необхідне рішення. Усі проєкти варто створювати одразу англійською, щоб іноземна аудиторія могла більше дізнаватися про Україну від самих українців та з українських книжок, а не з ворожих джерел", – сказала засновниця Дня вишиванки.

У межах візиту до США Воронюк взяла участь у заходах у Вашингтоні та Каліфорнії, присвячених українській культурній спадщині, Дню вишиванки та культурній дипломатії. Зокрема, були представлені врятовані зразки вишивки з Харківщини, колекції українських рушників та міжнародний проєкт "Об’єднані вишивкою", реалізований спільно з дипломатичними установами.

За словами Воронюк, інтерес до української культури за кордоном залишається високим і дедалі частіше стає основою для глибших розмов про історію, війну та національну ідентичність України.

Як повідомлялося, в інтерв’ю агентству засновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк заявила, що вишиванка під час війни стала одним із символів українського спротиву та перемоги. Також вона розповіла про появу новітніх військових вишиванок, розвиток колекціонування вишитого одягу та роль української культури у формуванні національної й політичної ідентичності.

Текст: Ольга Левкун

Теги: #культура #леся_воронюк #сша

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