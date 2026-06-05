Мінкультури визнало 14 об'єктів на Одещині, які не підлягають внесенню до Держреєстру нерухомих пам'яток

Міністерство культури визнало 14 об’єктів культурної спадщини в Одесі і Одеській області такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, серед них могили піонерів, комунарів, комсомольців і червоногвардійців.

Згідно з наказом №629 від 31 травня, зокрема, визнано такими, що не підлягають занесенню до Держреєстру: скульптурна група Володимир Ленін і діти, бюст Олександра Пушкіна, скульптури Фелікса Дзержинського, Володимира Леніна, Сергія Кірова, а також ряд будинків та пам’ятних місць, що пов’язані з більшовиками і діяльністю комуністичних органів.

Як повідомлялося, раніше Мінкультури визнало 114 об’єктів культурної спадщини в Харківській області такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру.