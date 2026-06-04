Зеленський підписав закон про комплексну реформу державної підтримки кінематографії

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Президент України Володимир Зеленський 4 червня підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні", який започатковує масштабну реформу вітчизняної кіноіндустрії. Про це свідчить запис у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Як зазначається на Фейсбук-сторінці парламентського комітету гуманітарної та інформаційної політики, документ передбачає комплексне оновлення системи державної підтримки кінематографії – від розвитку сценаріїв і виробництва фільмів до їх популяризації в Україні та за кордоном. Закон запроваджує нові механізми фінансування, цифровізацію процедур через портал "Дія", розширює можливості для залучення інвестицій, підтримує молодих кінематографістів та посилює інклюзивність українського кінопродукту.

За словами заступника голови комітету гуманітарної та інформаційної політики, голови підкомітету у сфері кінематографії та реклами народного депутата Павла Сушка, ухвалені зміни мають стратегічне значення для розвитку галузі.

"Цей Закон – не лише про кіновиробництво. Це про культурну дипломатію, економічний розвиток і нові можливості для України на глобальній арені. Ми створюємо платформу для нового покоління продюсерів, режисерів і творчих команд, робимо систему підтримки прозорою та ефективною, де одним із головних критеріїв успіху комерційного кіно стає глядацький запит", – наголосив він.