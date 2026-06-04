Пам'ятник Булгакову передали на зберігання спадкоємиці скульптора Рапая – КМДА

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Пам’ятник письменнику Михайлу Булгакову передали на зберігання спадкоємиці скульптора Михайла Рапая на її прохання, повідомили у департаменті охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Пам’ятник Михайлу Булгакову, розташований на Андріївському узвозі в Києві, демонтували та передали на зберігання спадкоємиці скульптора Михайла Рапая. Раніше спадкоємиця звернулася до міжвідомчої робочої групи з питань організаційно-правових заходів щодо усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР, з проханням передати їй роботу батька для особистого зберігання", – йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у Facebook.

Як повідомлялося, 4 червня у Києві на Андріївському узвозі демонтували пам’ятник Михайлу Булгакову. Рішення про демонтаж монументу з публічного простору столиці було ухвалене Київською міською радою 18 грудня 2025 року.

Підставою для демонтажу став фаховий висновок Українського інституту національної пам’яті щодо належності об’єктів, присвячених російському письменнику Михайлу Булгакову, до символіки російської імперської політики. Висновок підготовлено відповідно до закону України "Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Згідно з висновком, постать Михайла Булгакова включена до переліку осіб, яких російська пропаганда використовує для глорифікації російської імперської політики, а пов’язані з ними об’єкти підлягають усуненню з публічного простору.