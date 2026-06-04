У Києві демонтували пам'ятник Булгакову – ЗМІ

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У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам’ятник письменнику Михайлу Булгакову, повідомляє "Суспільне. Культура".

"Відео з місця події оприлюднила ведуча Суспільного Катерина Некреча. На кадрах зафіксовано, як комунальники вантажать у машину монумент, що раніше стояв поблизу Літературно-меморіального музею письменника", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, депутати Київради на засіданні 18 грудня 2025р. підтримали рішення щодо усунення з публічного простору столиці 15 об’єктів та окремих елементів, пов’язаних з історією та символікою російської імперської та радянської політики.

"Київрада підтримала усунення з публічного простору пам’ятників Дмитру Мануїльському; Михайлу Глінці, Анні Ахматовій та Михайлу Булгакову…", – повідомляла пресслужба Київради.

У березні петиція на сайті Київської міської ради із закликом не демонтовувати столичні пам’ятники Михайлу Глінці, Анні Ахматовій та Михайлу Булгакову не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.