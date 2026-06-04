У галереї Vakulenko Art Consulting відкрили виставку "Шахи. Мистецтво гри"

Фото: Ольга Левкун

У київській галереї Vakulenko Art Consulting відкрили виставковий проєкт "Шахи. Мистецтво гри", який об’єднав сучасне українське мистецтво, колекційні шахові набори, антикварні експонати та благодійну складову на підтримку українських військових.

Журналістка відділу культури агентства "Інтерфакс-Україна" побувала на відкритті виставки та поспілкувалася із засновником галереї Владиславом Вакуленком.

Текст: Ольга Левкун

За його словами, підготовка проєкту тривала майже рік. Ідея народилася з бажання показати шахи не лише як інтелектуальну гру, а як явище, що вплинуло на культуру, мистецтво та спосіб мислення багатьох поколінь.

"Я люблю робити неординарні виставки. У нас вже був проєкт про самураїв, зараз - про шахи. Далі, можливо, будуть покер і гольф. Мені цікаво поєднувати сфери, які на перший погляд здаються абсолютно різними. Саме такі проєкти викликають у людей найбільший інтерес", - розповів Вакуленко в коментаріт агентству.

Виставка займає кілька залів галереї. У першому просторі представлені роботи сучасних українських художників, які по-своєму інтерпретують тему шахів. Для одних митців шахівниця стала символом стратегії та суперництва, для інших - метафорою людського життя, вибору та відповідальності за власні рішення.

Організатори наголошують, що шахи в межах проєкту розглядаються не лише як спорт або інтелектуальна гра. Вони постають як культурний феномен, у якому поєднуються філософія, психологія, мистецтво та історія.

"Шахи - це не просто гра. За кожною фігурою стоїть певний символізм, за кожним ходом - рішення. Насправді шахи дуже схожі на життя. Саме тому ця тема залишається актуальною вже багато століть і продовжує надихати художників у всьому світі", — зазначив Вакуленко.

Окремий зал присвячений колекційним шаховим наборам та рідкісним експонатам із приватних колекцій. Серед них — антикварні шахові столи, авторські набори ручної роботи, колекційні шахові дошки та декоративні композиції, створені майстрами різних країн.

За словами засновника галереї, знайти експонати для такої виставки було непросто.

"До таких проєктів потрібно готуватися дуже довго. Багато предметів знаходяться у приватних колекціях і фактично не виставляються на широкий загал. Нам пощастило, що колекціонери довіряють галереї та погодилися надати свої речі для виставки", — сказав він.

До експозиції також увійшли кубки, які українські шахісти здобували на міжнародних змаганнях упродовж років незалежності України. Їх для проєкту надала Федерація шахів України.

За словами Вакуленка, саме співпраця з федерацією дозволила розширити концепцію виставки та показати шахи не лише через мистецтво, а й через спортивні досягнення країни.

Під час відкриття перед гостями виступили поети та друзі галереї. Одним із центральних моментів вечора стало читання авторського вірша, присвяченого шахам як метафорі людського життя, де кожне рішення може визначити подальший шлях людини.

Окремою складовою проєкту стала благодійна програма. Відвідувачам запропонували зіграти партію з шаховим роботом, зробивши донат на підтримку спецпідрозділу "Омега". Також у межах виставки організатори планують провести благодійний шаховий турнір.

"У нас є унікальна пропозиція: кожен охочий може зіграти з шаховим роботом і задонатити. Ми підтримуємо спецпідрозділ “Омега” і також будемо робити шаховий турнір на його підтримку", — зазначив Вакуленко.

Він також зазначив, що галерея регулярно долучається до благодійних зборів та реалізує власні соціальні проєкти. Зокрема, раніше команда Vakulenko Art Consulting брала участь у мистецьких ініціативах, спрямованих на підтримку українських військових та відновлення країни.

Організатори очікують, що виставка зацікавить не лише професійних шахістів чи поціновувачів мистецтва, а й широку аудиторію, адже проєкт пропонує поглянути на знайому гру з незвичного боку.

"Я завжди ставлю собі запитання: чи було б мені самому цікаво прийти на таку виставку. Якщо відповідь “так”, значить це може бути цікаво й іншим людям. Саме за таким принципом ми створюємо наші проєкти", — підсумував Вакуленко.

Виставка "Шахи. Мистецтво гри" працюватиме у галереї Vakulenko Art Consulting до середини літа. Водночас організатори не виключають можливості продовження експозиції у разі високого інтересу відвідувачів.

Вхід для відвідувачів здійснюється на донатній основі. Зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку українських військових.