Тіна Кароль і Сергій Жадан презентували документальний фільм про Харків і бійців "Хартії"

Фото: скріншот із YouTube.

Тіна Кароль і Сергій Жадан презентували документальний фільм "Харків. Вільні" про бійців "Хартії" та життя Харківщини під час війни. Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі 2-го корпусу НГУ "Хартія", стрічка вже доступна для перегляду на YouTube.

"Харків. Вільні - це історія міста та людей, розказана голосами тих, хто його тримає: військових “Хартії”, артистів оперного театру, дітей, які репетирують під обстрілами. Фільм Тіни Кароль і Сергія Жадана про головне: свободу місту дають не стіни, а ті, хто відмовляється їх залишати", — зазначив кінематографіст Максим Делієргієв.

Фільм створено за підсумками поїздки співачки Тіни Кароль та письменника, військовослужбовця "Хартії" Сергія Жадана на Харківщину. Вони побували на Куп’янському напрямку, відвідали стабілізаційний та командно-спостережний пункти, поспілкувалися з військовослужбовцями та виступили для бійців бригади.

"Харків. Вільні" розповідає про життя міста в умовах повномасштабної війни, а також про людей, які продовжують його захищати та розвивати. Режисером стрічки став військовослужбовець "Хартії" та кінематографіст Максим Делієргієв.

Під час поїздки Кароль також відвідала Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка, де поспілкувалася з артистами та дітьми, які продовжують навчатися і виступати попри війну.

Крім того, Кароль і Жадан записали спільну пісню "Ніч", присвячену Харкову, його мешканцям та українським військовим. Кліп на композицію був знятий у харківському метрополітені за участі військовослужбовців "Хартії".

За даними пресслужби, станом на червень 2026 року кліп "Ніч" набрав понад 1,2 млн переглядів на YouTube.

"Хартія" була створена у 2022 році як добровольче формування територіальної оборони. У 2023 році підрозділ став 13-ю бригадою оперативного призначення Національної гвардії України, а у 2025 році на її основі було сформовано 2-й корпус НГУ "Хартія".

Як повідомлялося, Державна архівна служба України спільно з Тіною Кароль працює над проєктом, присвяченим репресованим українським митцям. Також раніше повідомлялося, що Сергій Жадан став почесним доктором Вроцлавського університету.