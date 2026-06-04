Інтерфакс-Україна
Культура
12:25 04.06.2026

Тіна Кароль і Сергій Жадан презентували документальний фільм про Харків і бійців "Хартії"

2 хв читати
Тіна Кароль і Сергій Жадан презентували документальний фільм про Харків і бійців "Хартії"
Фото: скріншот із YouTube.

Тіна Кароль і Сергій Жадан презентували документальний фільм "Харків. Вільні" про бійців "Хартії" та життя Харківщини під час війни. Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі 2-го корпусу НГУ "Хартія", стрічка вже доступна для перегляду на YouTube.

"Харків. Вільні - це історія міста та людей, розказана голосами тих, хто його тримає: військових “Хартії”, артистів оперного театру, дітей, які репетирують під обстрілами. Фільм Тіни Кароль і Сергія Жадана про головне: свободу місту дають не стіни, а ті, хто відмовляється їх залишати", — зазначив кінематографіст Максим Делієргієв.

Фільм створено за підсумками поїздки співачки Тіни Кароль та письменника, військовослужбовця "Хартії" Сергія Жадана на Харківщину. Вони побували на Куп’янському напрямку, відвідали стабілізаційний та командно-спостережний пункти, поспілкувалися з військовослужбовцями та виступили для бійців бригади.

"Харків. Вільні" розповідає про життя міста в умовах повномасштабної війни, а також про людей, які продовжують його захищати та розвивати. Режисером стрічки став військовослужбовець "Хартії" та кінематографіст Максим Делієргієв.

Під час поїздки Кароль також відвідала Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка, де поспілкувалася з артистами та дітьми, які продовжують навчатися і виступати попри війну.

Крім того, Кароль і Жадан записали спільну пісню "Ніч", присвячену Харкову, його мешканцям та українським військовим. Кліп на композицію був знятий у харківському метрополітені за участі військовослужбовців "Хартії".

За даними пресслужби, станом на червень 2026 року кліп "Ніч" набрав понад 1,2 млн переглядів на YouTube.

"Хартія" була створена у 2022 році як добровольче формування територіальної оборони. У 2023 році підрозділ став 13-ю бригадою оперативного призначення Національної гвардії України, а у 2025 році на її основі було сформовано 2-й корпус НГУ "Хартія".

Як повідомлялося, Державна архівна служба України спільно з Тіною Кароль працює над проєктом, присвяченим репресованим українським митцям. Також раніше повідомлялося, що Сергій Жадан став почесним доктором Вроцлавського університету.

Теги: #харків #хартія #сергій_жадан #тіна_кароль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:54 04.06.2026
Троє загинули, ще 21 людина постраждала внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Троє загинули, ще 21 людина постраждала внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

23:13 03.06.2026
З 13 до 8 скорочено кількість заступників міського голови Харкова

З 13 до 8 скорочено кількість заступників міського голови Харкова

11:26 03.06.2026
Шестеро постраждалих у Харкові внаслідок обстрілу

Шестеро постраждалих у Харкові внаслідок обстрілу

09:55 02.06.2026
Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

04:47 02.06.2026
Десятеро постраждалих, у тому числі дитина, внаслідок комбінованої атаки на Харків – мер

Десятеро постраждалих, у тому числі дитина, внаслідок комбінованої атаки на Харків – мер

02:38 02.06.2026
Шестеро постраждалих, серед яких, у Харкові через удар БпЛА

Шестеро постраждалих, серед яких, у Харкові через удар БпЛА

02:28 02.06.2026
Харків під комбінованою атакою

Харків під комбінованою атакою

01:38 02.06.2026
Ворог атакував Дніпро і Харків, виникли пожежі, уточнюється щодо постраждалих – влада

Ворог атакував Дніпро і Харків, виникли пожежі, уточнюється щодо постраждалих – влада

01:10 02.06.2026
Російський дрон поцілив по промзоні в Харкові, даних щодо постраждалих немає

Російський дрон поцілив по промзоні в Харкові, даних щодо постраждалих немає

13:53 01.06.2026
Волонтери УЧХ працювали на пошкоджених локаціях після російських атак БпЛА на Харків і Дніпро

Волонтери УЧХ працювали на пошкоджених локаціях після російських атак БпЛА на Харків і Дніпро

ВАЖЛИВЕ

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

ОСТАННЄ

Київська національна картинна галерея представила виставку “Новий мілітарний пейзаж” творчої групи Forest Brothers

Кузьма Скрябін повертається на екрани: документальний фільм із унікальних архівів вийде 13 серпня

Даша Астаф’єва: Цифрові сервіси допомагають людям читати навіть тоді, коли вони не мають часу на книжки

Офіс генпрокурора вилучив у приватної особи у держвласність 892 археологічні артефакти та культурні цінності

Україна хоче ініціювати перед ЮНЕСКО започаткування дослідження впливу вибухових факторів на культурні цінності під час збройного конфлікту

Понад 20 музеїв Києва безкоштовно відкриють двері для відвідувачів у червні

Дитячі книги та українське фентезі очолили продажі видавництва "Ранок" на Книжковому Арсеналі

XV Книжковий Арсенал відбудеться 27-30 травня 2027 року

Круглов назвав книжки, які читає сам, та пояснив, чому дитяча література залишається пріоритетом

"Книжка може стати якорем безпеки": Японія та Україна об’єдналися заради дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА