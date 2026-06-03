Інтерфакс-Україна
Культура
17:05 03.06.2026

Київська національна картинна галерея представила виставку “Новий мілітарний пейзаж” творчої групи Forest Brothers

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Відкриття виставки "Новий мілітарний пейзаж". Національний музей «Київська картинна галерея», Київ, 02.06.2026
Відкриття виставки "Новий мілітарний пейзаж". Національний музей «Київська картинна галерея», Київ, 02.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

В Національному музеї "Київська картинна галерея" відкрилась виставка "Новий мілітарний пейзаж", спільний проєкт одеських художників Ігоря Гусєва та Стаса Жалобнюка, які працюють як творча група Forest Brothers. 

Про це повідомляє журналістка агентства "Інтерфакс-Україна", який відвідав виставку.

Текст: Оксана Гришина.

Виставка "Новий мілітарний пейзаж" є частиною платформи "Культурні сили"та фокусується на сучасному українському мистецтві, що осмислює досвід війни як нову культурну реальність. В експозиції представлено понад 30 широкоформатних живописних полотен, що фіксують глибоку трансформацію українського ландшафту та способу його сприйняття під впливом війни. 

“Це осмислення реальності, ландшафту в широкому сенсі цього слова, до якого ми намагаємося пристосуватися, в якому ми живемо, страждаємо часто спільно з природою. І ця реальність, мабуть, це так чи інакше надовго, адже Україна, навіть після перемоги, в яку ми віримо і яку наближаємо щосили, на довгий час стане форпостом Європи і наш ландшафт надовго включатиме елементи військових дій, військової техніки, фортифікацій, всіх тих елементів мілітарності, які стали тепер нашою реальністю”, - прокоментувала на вернісажі в.о генерального директора Оксана Підсуха.

За словами Ігоря Гусєва, пейзаж де-факто стає суб’єктним та самодостатнім. “В звичному батальному жанрі пейзаж - лише фон, але новий мілітарний пейзаж сам розповідає - і про себе, і про людей, що з ним спів-діють і змінюються”, - каже він.

"Новий мілітарний пейзаж" відмовляється від романтизації чи емоційної гіперболізації війни, натомість через пейзаж художники фіксують зміну стану суспільства з етапу шоку до усвідомленого співіснування з реальністю війни.

“Пейзаж сам є активною частиною війни. Це твоя земля. Я відчував бажання зафіксувати відчуття, коли тебе вночі бомблять, а вдень ти маєш посміхнутися своїм друзями. Тобто через пейзаж розповісти нашу історію, і щоб вона перш за все була вітальна, але і мілітарна”, - каже Стас Жалобнюк.

Окремий блок виставки становлять роботи Ігоря Гусєва із серії “Малюнки рядового”, де він продовжує трансформацію сторінок радянських книжок у візуальні поля для нових образів і сенсів. Паралельно Стас Жалобнюк представляє інтимний візуальний щоденник, створений під час військових навчань. 

Forest Brothers (Ігор Гусєв та Стас Жалобнюк) познайомилися в мистецькому середовищі Одеси ще до повномасштабної війни, однак справжнє творче об’єднання сформувалося під час служби. Спільний досвід, зокрема перебування в лісових навчальних умовах, став основою для їхнього художнього діалогу та назви групи Forest Brothers.

Ігор Гусєв (нар. 1970, Одеса) — художник, поет, автор перформансів, фільмів та інсталяцій, один із представників української нової хвилі. У своїй практиці поєднує абсурд і трагічність, формуючи виразну авторську мову.

Стас Жалобнюк (нар. 1976, Одеса) — художник, який працює з живописом, графікою та інсталяцією. У своїх роботах досліджує теми пам’яті, ідентичності та крихкості людського стану.

Виставка “Новий мілітарний пейзаж” триває до 19 липня. 

Як повідомлялося, у "Шоколадному будинку" в Києві відкрили постійну експозицію творів Івана Марчука з музейних колекцій. Виставка об’єднала роботи художника, що належать державним музеям України.

Також повідомлялося, що понад 20 музеїв Києва упродовж червня проведуть дні відкритих дверей та безкоштовно прийматимуть відвідувачів у визначені дати.

Відкриття виставки "Новий мілітарний пейзаж". Національний музей «Київська картинна галерея», Київ, 02.06.2026

Теги: #forest_brothers #київська_картинна_галерея #новий_мілітарний_пейзаж

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