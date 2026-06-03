Кузьма Скрябін повертається на екрани: документальний фільм із унікальних архівів вийде 13 серпня

Фото: організатори заходу

Біографічна документальна стрічка "Кузьма: Страшно веселий", присвячена лідеру гурту "Скрябін" Андрію Кузьменку, вийде в український прокат 13 серпня.

Як повідомили агенству творці фільму, стрічка побудована на архівних матеріалах, більшість із яких раніше не публікувалася. Над проєктом працювала студія KNIFE! Films, відома за фільмами "Яремчук: Незрівнянний світ краси", "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" та "ЕПІЗОДИ: Україна на Мундіалі".

"Ми хотіли, щоб глядач провів цей час із самим Кузьмою – побачив його таким, яким він був насправді", – зазначив продюсер фільму Максим Сердюк.

Режисером фільму став Артем Григорян. Стрічка розповідає про життєвий шлях Андрія Кузьменка – від юнака з Новояворівська до одного з найвпливовіших представників української попкультури.

За словами творців, під час роботи над проєктом було опрацьовано понад 400 годин відео- та аудіоматеріалів, а також понад 22 тис. фотографій.

Своєю чергою режисер Артем Григорян наголосив, що команда прагнула показати музиканта поза усталеними образами та відкрити маловідомі сторінки його життя.

Паралельно з українським прокатом покази фільму відбудуться у 20 країнах світу. Дистриб’ютором стрічки в Україні виступає B&H Film Distribution. Жанр фільму – біографічний документальний.

Як повідомлялося, музикант, телеведучий та лідер гурту "Скрябін"Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в дорожньо-транспортній пригоді поблизу Кривого Рогу. Йому було 46 років. Створений ним гурт "Скрябін" став одним із символів української популярної музики 1990-х і 2000-х років, а його творчість і висловлювання досі залишаються популярними серед українців.