Інтерфакс-Україна
Культура
16:36 03.06.2026

Кузьма Скрябін повертається на екрани: документальний фільм із унікальних архівів вийде 13 серпня

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Кузьма Скрябін повертається на екрани: документальний фільм із унікальних архівів вийде 13 серпня
Фото: організатори заходу

Біографічна документальна стрічка "Кузьма: Страшно веселий", присвячена лідеру гурту "Скрябін" Андрію Кузьменку, вийде в український прокат 13 серпня.

Як повідомили агенству творці фільму, стрічка побудована на архівних матеріалах, більшість із яких раніше не публікувалася. Над проєктом працювала студія KNIFE! Films, відома за фільмами "Яремчук: Незрівнянний світ краси", "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" та "ЕПІЗОДИ: Україна на Мундіалі".

"Ми хотіли, щоб глядач провів цей час із самим Кузьмою – побачив його таким, яким він був насправді", – зазначив продюсер фільму Максим Сердюк.

Режисером фільму став Артем Григорян. Стрічка розповідає про життєвий шлях Андрія Кузьменка – від юнака з Новояворівська до одного з найвпливовіших представників української попкультури.

За словами творців, під час роботи над проєктом було опрацьовано понад 400 годин відео- та аудіоматеріалів, а також понад 22 тис. фотографій.

Своєю чергою режисер Артем Григорян наголосив, що команда прагнула показати музиканта поза усталеними образами та відкрити маловідомі сторінки його життя.

Паралельно з українським прокатом покази фільму відбудуться у 20 країнах світу. Дистриб’ютором стрічки в Україні виступає B&H Film Distribution. Жанр фільму – біографічний документальний.

Як повідомлялося, музикант, телеведучий та лідер гурту "Скрябін"Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в дорожньо-транспортній пригоді поблизу Кривого Рогу. Йому було 46 років. Створений ним гурт "Скрябін" став одним із символів української популярної музики 1990-х і 2000-х років, а його творчість і висловлювання досі залишаються популярними серед українців. 

 

Теги: #кузьма_страшно_веселий #кузьма #фільми

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