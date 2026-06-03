Даша Астаф’єва: Цифрові сервіси допомагають людям читати навіть тоді, коли вони не мають часу на книжки

Фото: Ольга Левкун

Співачка, телеведуча та громадська діячка Даша Астаф’єва, яка останніми роками активно популяризує українську літературу та читання через розвиток книжкового аудіозастосунку UnderBooks, вважає, що цифрові сервіси допомагають українцям зберігати звичку до читання навіть за браку часу.

Про це вона розповіла у коментарі журналістці відділу культури агентства “Інтерфакс-Україна” під час XIV Книжкового Арсеналу в Києві.

Текст: Ольга Левкун

За словами Астаф’євої, аудіокниги та спеціалізовані застосунки дають можливість читати тим, хто через роботу, подорожі або сімейні обов’язки не завжди знаходить час для друкованих видань.

“Це вже звичка, яка поліпшує читання. Це для тих людей, які кажуть, що не мають часу читати, постійно за кермом або зайняті дітьми. Людина може увімкнути книжку й слухати її у зручний час”, – пояснила вона.

На думку Астаф’євої, цифрові формати не замінюють традиційного читання, а створюють додаткові можливості для знайомства з українською та світовою літературою.

Під час візиту на Книжковий Арсенал вона також поділилася своїми читацькими вподобаннями. Наразі вона працює над книгою американської письменниці Ребекки Готфрі про відому колекціонерку мистецтва Пеггі Гуггенгайм.

“Зараз я працюю над книжкою про Пеггі Гуггенгайм. Уже не можу нічого іншого читати, тому що працюючи над книгою, потрібна максимальна залученість”, – розповіла вона.

Крім того, до своєї майбутньої подорожі в Карпати вона взяла біографію Агати Крісті та листування української письменниці й мандрівниці Софії Яблонської.

Серед книжок, які вона рекомендує українцям прочитати сьогодні, Астаф’єва назвала роман Івана Багряного “Сад Гетсиманський”, збірку подорожніх творів Софії Яблонської та дитячу книгу Ірини Карпи “День усіх білок”.

“Сад Гетсиманський” – обов’язково. Також збірка подорожніх романів Софії Яблонської і книга Ірини Карпи “День усіх білок”. Я щиро їх раджу”, – сказала вона.

Астаф’єва також повідомила, що вже третій день поспіль відвідує Книжковий Арсенал, підтримуючи українських авторів та видавців, а більшу частину книжок, які привезе додому цього року, планує рекомендувати своїй аудиторії після завершення чергового благодійного збору на потреби українських військових.

Як повідомлялося, на XIV Книжковому Арсеналі видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" назвало серед бестселерів книги Ліни Костенко та художника Владислава Єрка. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про готовність сприяти просуванню української книги у світі. П’ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що придбав на фестивалі близько 80 книжок. Третій президент України Віктор Ющенко закликав створити Національний музей Трипілля, а історик Олександр Зінченко презентував книгу "Два мільйони світанків. Трипільська таємниця".