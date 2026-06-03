Інтерфакс-Україна
Культура
09:50 03.06.2026

Офіс генпрокурора вилучив у приватної особи у держвласність 892 археологічні артефакти та культурні цінності

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Путивльський районний суд Сумської області за позовом Офісу генерального прокурора України ухвалив рішення про визнання права державної власності на 892 предмети археології та культурні цінності, які перебували у приватної особи.

Як повідомляється на сайті Офісу генпрокурора в середу, всі ці предмети мають виняткову історичну, наукову та культурну цінність для українського народу. При цьому вони перебували у приватної особи та не були добровільно передані державі.

"Серед них: елементи озброєння, нумізматичні об'єкти, предмети побутового та культового призначення, зокрема наконечники стріл, унікальні монети різних історичних періодів, фібули, хрестики, персні, підвіски та інші пам'ятки матеріальної культури. Артефакти охоплюють період від раннього залізного віку до доби Київської Русі – від VIII століття до н. е. до XIII століття н. е. Вони належать до різних історико-культурних етапів, зокрема ранньосередньовічного та давньоруського періодів", – йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що з огляду на археологічне походження, історичну та культурну цінність ці предмети є державною власністю та перебувають під особливою охороною. "Їх перебування у фізичної особи створювало ризик пошкодження або безповоротної втрати, а також унеможливлювало проведення наукових досліджень і культурно-освітньої роботи", – наголошують в Офісі генпрокурора.

У якої особи ці предмети вилучені і як у неї опинилися, не повідомляється.

Раніше за сприяння Офісу Генерального прокурора до Національного музею історії України передали понад 7 тисяч археологічних артефактів, що стало найбільшим поповненням державного музейного фонду за час незалежності України, зазначили у відомстві. Серед цінностей: старовинні монети, давньогрецька кераміка, зброя, прикраси та інші унікальні знахідки, частина яких походить із Криму.

Теги: #вилучення #культурні_цінності #держвласність

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