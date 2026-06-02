Україна хоче ініціювати перед ЮНЕСКО започаткування дослідження впливу вибухових факторів на культурні цінності під час збройного конфлікту

Україна хоче ініціювати перед Комітетом ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту питання започаткування міжнародного дослідження щодо впливу вибухових, вібраційних, акустичних та інфраструктурних факторів на культурні цінності, повідомляє Міністерство культури України.

"Особливу увагу учасники засідання приділили наслідкам останніх масованих атак російської федерації на Київ та Львів, у результаті яких були пошкоджені культурні цінності, що перебувають під посиленим захистом та користуються найвищим рівнем міжнародного імунітету. У зв'язку з цим Україна за участі національних та міжнародних експертів підготувала пакет пропозицій для розгляду Комітетом із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Наразі тривають консультації з державами-членами Комітету щодо підтримки проведення позачергового засідання для розгляду відповідних рішень", – йдеться в повідомленні міністерства по результатам засідання Міжвідомчої комісії з питань реалізації та застосування норм міжнародного гуманітарного права в Україні.

Зазначається, що серед ініціатив, які пропонується винести на міжнародне обговорення: подальше розширення Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом; започаткування міжнародного дослідження щодо впливу вибухових, вібраційних, акустичних та інфраструктурних факторів на культурні цінності під час збройного конфлікту; удосконалення механізму спеціального моніторингу (ad hoc monitoring) на основі українського досвіду; актуалізація дискусії щодо можливості відновлення механізму Генерального комісара, передбаченого Гаазькою конвенцією 1954 року.