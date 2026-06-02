Понад 20 музеїв Києва безкоштовно відкриють двері для відвідувачів у червні

У червні десятки київських музеїв традиційно відкриють двері для безкоштовного відвідування. Журналісти відділу культури інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" підготували добірку музеїв, де можна ознайомитися з історією, мистецтвом та культурною спадщиною столиці без придбання квитка.

Музейний червень розпочнеться 2 червня з дня відкритих дверей у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва на території Києво-Печерської лаври.

Вже наступного дня, 3 червня, безкоштовний вхід до 14:00 діятиме одразу у трьох популярних мистецьких локаціях столиці – Національному музеї "Київська картинна галерея", Музеї Ханенків та мистецькому центрі "Шоколадний будинок".

19 червня безкоштовно відвідати можна Музей видатних діячів української культури.

Найбільшу кількість музеїв для вільного відвідування відкриють 24 червня. Цього дня гостей прийматимуть Національний музей історії України, Музей літератури України, Музей історії міста Києва, Музей шістдесятництва, Музей української діаспори, Музей Шолом-Алейхема, Музей окупації Києва, Музей Авангарду, Садиба на Кудрявці та Музей книги і друкарства України.

25 червня день відкритих дверей проведуть Національний музей Тараса Шевченка, Будинок-музей Тараса Шевченка "Хата на Пріорці", Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського та Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова.

Наступного дня, 26 червня, безкоштовний вхід буде доступний до Музею гетьманства, Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара" та Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".

Наприкінці місяця до акції долучаться Будинок-музей Марії Заньковецької, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського та Літературно-меморіальний музей-квартира Павла Тичини, які можна буде безкоштовно відвідати 28 червня.

29 червня двері для відвідувачів відкриють Музей-квартира Віктора Косенка та Музей театрального, музичного та кіномистецтва України.

Завершить червневу програму безкоштовних відвідувань 30 червня Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Окрім спеціальних днів, безкоштовний вхід на постійній основі пропонують Державний політехнічний музей імені Бориса Патона, Музей сучасного мистецтва України та Музей Apple на Хрещатику.

Водночас Музей лісу можна відвідати безкоштовно щосереди, а Музей грошей Національного банку України проводить безкоштовні екскурсії за умови попередньої онлайн-реєстрації.