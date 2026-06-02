Дитячі книги та українське фентезі очолили продажі видавництва "Ранок" на Книжковому Арсеналі

Фото: Ольга Левкун

Дитячі книги та українське фентезі стали лідерами продажів видавництва "Ранок" під час XIV Книжкового Арсеналу, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" головна редакторка видавництва Ганна Булгакова.

За її словами, одним із головних хітів фестивалю стала новинка української авторки Наталії Мірошниченко "Пукають усі", яку відвідувачі розкупили вже на другий день роботи Арсеналу.

"Це просто стало хітом сьогоднішнього Арсеналу. Вона була представлена на вітрині новинок, люди її бачили, приходили до нас постійно, щоб придбати, і книжку розібрали вже на другий день", – зазначила вона.

Також значним попитом користувалися енциклопедії для дітей, зокрема видання британської серії DK, які видавництво публікує українською мовою.

За словами української філологині, літературної редакторки та письменниці Ганни Булгакової, відвідувачі Книжкового Арсеналу традиційно активно підтримують українських авторів, а особливий попит мають видання, які читачі можуть підписати під час автограф-сесій.

"Дуже радує те, як публіка Арсеналу підтримує українських авторів. Книжки, які можна підписати під час автограф-сесій, стабільно входять до числа лідерів продажів", – зазначила Булгакова.

За даними видавництва, до десятки найпопулярніших книжок на XIV Книжковому Арсеналі увійшли:

"Навколо світу за 80 днів" - Жуль Верн;

"Панна Діана" - Оксана Купріян;

"Трактор Леонард у пошуках пригод" - Суза Кольб та Крістіне Фауст;

"Книга зоряних легенд" - Юліта Ран;

"Пукають усі" - Наталія Мірошниченко;

"Маленький принц" - Антуан де Сент-Екзюпері;

"Велика енциклопедія для чомусика";

"Один день із життя тварин-лікарів" - Шерон Рентта;

"Друзяки-динозаврики. Квітневі жарти" - Ларс Меле;

"Диваки моєї школи" - Анастасія Лавренішина.

Окрему увагу відвідувачів привернули книжки імпринту READBERRY, орієнтованого на аудиторію Young Adult та New Adult. Серед найпопулярніших новинок - роман Катерини Пекур "Служба магбезпеки. Відділ 32", який протягом усіх днів фестивалю утримувався серед лідерів продажів.

Як розповіла авторка роману Катерина Пекур в коментарі агентству, книга є детективним міським фентезі про секретний підрозділ СБУ, що розслідує магічні злочини в Києві.

"Це київське міське фентезі, яке розповідає про секретний підрозділ СБУ, зайнятий магічними злочинами", – зазначила Пекур.

Події роману охоплюють період від кінця 2021 до кінця 2023 року та поєднують міські легенди, українську історію, війну і сучасну українську ідентичність.

За словами письменниці, важливою частиною її творчості є переосмислення Києва та звільнення його міфології від імперських наративів.

"Одна з наших задач - очистити київський міський простір від імперського міфу і розказати історію нам про нас", – наголосила авторка.