XV Книжковий Арсенал відбудеться 27-30 травня 2027 року

Відкриття ХІV Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал». Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал». 28.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

XV Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" відбудеться 27-30 травня 2027 року у Києві, повідомили в департаменті PR та комунікацій (PR & Communication Department) Мистецького арсеналу.

Цьогоріч XIV Книжковий Арсенал, який завершив роботу в неділю, вже вчетверте проходив в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Програма фестивалю складалася з рекордної з 2022 року кількості подій, які відбувалися одразу на кількох сценах та майданчиках: Головній, Літературній, Вуличній, Авторській, Дискусійній, Видавничій, у Літературному саду, Лекторії, BookLab і підлітковому просторі. Загалом це понад 240 подій – публічних дискусій, лекцій, презентацій, авторських та поетичних читань, розмов, воркшопів, музичних подій, перформансів, автограф-сесій. Через повітряну тривогу та небезпеку кілька подій з програми не відбулися або були скорочені, а деякі пройшли в укритті у неофіційній обстановці.

Попри тривоги, які переривали роботу фестивалю, та численні попередження про ймовірні масштабні російські обстріли в ці дні, XIV Книжковий Арсенал зібрав 27 тисяч відвідувачів. Свої стенди презентували 111 великих, 25 малих видавництв, книгарня book.ua, а також військові та волонтерські ініціативи. 12 художників-графіків представили свої роботи на Ярмарку ілюстраторів. У просторі також експонувалися 15 виставкових проєктів.

"Радіємо, що вдалося здійснити практично все задумане. Повітряні тривоги, звісно, додали нам клопотів і перебили низку важливих подій. Та ми свідомі, що це і є особливості організації фестивалю під час війни, і вдячні всім нашим учасникам та відвідувачам, які швидко й зібрано переходили в укриття, а після відбою поверталися і знову й знову продовжували фестиваль. Це вміння жити й працювати попри все надихає", – зазначила генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

За словами директорки Міжнародного фестивалю Юлії Козловець фокусна тема "Книжкового Арсеналу" стала мовою учасників та гостей форуму.

"Найкраще підтвердження влучності фокусної теми – це коли вона перестає бути фестивальним слоганом, а стає мовою, якою між собою говорять відвідувачі. Цього року метафора "Нести свою свободу" звучала саме так. Особливо цінним є те, що у фестиваль природним чином включені сьогодні численні військові та ветеранські ініціативи, благодійні збори й волонтерські проєкти. І не як окрема програма, а як частина нашої спільної реальності. Книжковий Арсенал не дає простих відповідей, але створює простір для зустрічей і розмов, які додають нам розуміння власних досвідів, підтримують зв’язки між людьми й дають трохи більше сил на те, щоб жити далі та робити свою справу", – наголосила Козловець.

Понад 230 гостей взяли участь у подіях Книжкового Арсеналу. Тут звучали голоси українських та іноземних гостей з Польщі, Франції, США, Канади, Німеччини, Молдови, Бельгії, Угорщини, Румунії, Словаччини, Великої Британії.

Цьогоріч втретє відбулася Book Arsenal Fellowship Program – професійна програма, у межах якої фестиваль відвідали вісім іноземних видавців, агентів та менеджерів з прав з Чехії, Швеції, Німеччини, Італії, Литви, Єгипту, Грузії та Перу. У рамках ціей програми відбулося 115 B2B (Business to Business – ІФ-У) зустрічей за участі 31 видавництва та 5 літературних і графічних агентств.

До роботи Книжкового Арсеналу долучилися понад 150 волонтерів та волонтерок.