Інтерфакс-Україна
Культура
16:03 01.06.2026

Круглов назвав книжки, які читає сам, та пояснив, чому дитяча література залишається пріоритетом

Фото: Ольга Левкун

Український книжковий ринок після зимового періоду демонструє падіння продажів, однак найбільше дитяче та освітнє видавництво України "Ранок" не планує скорочувати випуск дитячої літератури. Про це генеральний директор видавництва Віктор Круглов повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" під час XIV Книжкового Арсеналу.

"Після зими було суттєве падіння продажів у порівнянні з минулим роком. Книжковий ринок зараз перебуває не в найстабільнішому стані", – сказав Круглов.

За його словами, попри складну економічну ситуацію та демографічні виклики, видавництво продовжує робити ставку на дитячу літературу.

"Ми для себе вирішили: як би не змінювалася ситуація, маємо видавати дитячі книжки. Все більше видавництв відмовляються від цього напрямку зі зрозумілих причин, але ми вважаємо його стратегічно важливим", – зазначив він.

Круглов наголосив, що розвиток дитячого читання безпосередньо впливає на майбутнє країни.

"Якщо діти не читатимуть, у країни не буде майбутнього. Не буде освіти, не буде технологій, не буде науки і, зрештою, не буде кому розвивати та захищати державу", – заявив він.

Розповідаючи про власні читацькі вподобання, керівник видавництва зазначив, що одночасно читає кілька книжок різних жанрів.

Серед книжок у жанрі нонфікшн він назвав "Чому зебри не страждають на виразку" Роберта Сапольські, "Soft Skills: Бути собою" Олени Жильцової та Володимира Станчишина, а також "Естетичний інтелект" Полін Браун.

Серед художньої літератури Круглов зараз читає роман Метта Гейга "Опівнічна бібліотека" та книжку Юліти Ран "Книга зоряних легенд", яку рекомендує як дітям, так і дорослим.

Як повідомлялося, генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов 31 травня під час XIV Книжкового Арсеналу взяв участь у презентації спільного українсько-японського проєкту, в межах якого українським дітям передадуть 5 тис. книжок українською мовою.

Текст: Ольга Левкун

11:41 01.06.2026
Понад 400 книжок про війну написали українські військові з 2014 року – дослідники

10:43 01.06.2026
Сибіга заявив про готовність МЗС сприяти просуванню української книги за кордоном

19:55 30.05.2026
Ющенко на Книжковому Арсеналі процитував Ліну Костенко

17:12 30.05.2026
Зінченко написав книгу про Трипілля на прохання Ющенка, видання планують перекласти англійською

15:40 30.05.2026
Свириденко: Важливим фактором появи ринку української книги є дискусії між видавцями та дистриб'юторами

15:31 30.05.2026
Прем'єр-міністерка Свириденко розповіла, які книги придбала на Книжковому Арсеналі

12:58 30.05.2026
Люди не читають не тому, що не хочуть, а тому, що не звикли, – дослідження Мінкультури

22:30 29.05.2026
Свобода як відповідальність: Буткевич пояснив головну тему Книжкового Арсеналу

19:17 29.05.2026
Війна народжує нове покоління українських письменників - Казарін

19:05 29.05.2026
Роман письменника Дроня "Гемінґвей нічого не знає" планують видати у восьми країнах

