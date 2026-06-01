Інтерфакс-Україна
Культура
15:37 01.06.2026

"Книжка може стати якорем безпеки": Японія та Україна об’єдналися заради дітей

Фото: Ольга Левкун

Гуманітарно-дипломатичний захід "Японські книги для дітей України: гуманітарна ініціатива та культурне партнерство" відбувся 31 травня в межах XIV Книжкового Арсеналу в Києві. Під час події було презентовано спільний проєкт японського видавництва Shikosha та українського видавництва "Ранок", у межах якого українським дітям передадуть 5 тис. книжок українською мовою, повідомляє журналістка відділу культура агентства "Інтерфакс-Україна".

Текст: Ольга Левкун

Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме у коментарі агентству зазначив, що ініціатива належить японській стороні.

"Японське видавництво Shikosha запропонувало цю ідею та займалося реалізацією проєкту. Сьогодні ми вже бачимо результат цієї співпраці", – сказав дипломат.

Посол також поділився враженнями від свого першого відвідування Книжкового Арсеналу.

"Я у захваті. Я вперше на цій події, і мені дуже цікаво", – зазначив Накаґоме.

Генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов розповів журналістці агентства, що проєкт став результатом поглиблення культурної співпраці між Україною та Японією після початку повномасштабної війни.

"Коли ми побачили, як Японія підтримує Україну, вирішили, що потрібно будувати додаткові культурні містки між нашими країнами. Наші партнери з Японії запропонували цей проєкт, і ми одразу його підтримали", – сказав Круглов.

За його словами, книжки можуть відігравати важливу роль у підтримці українських дітей в умовах війни.

"Ми хотіли дати дітям трохи тепла та надії. Книжка може стати тим якорем, який дає емоційний спокій. Особливо сьогодні, коли багато дітей живуть у стані постійної тривоги", – зазначив він.

Круглов також звернув увагу на складну ситуацію на українському книжковому ринку.

"Після зими книжковий ринок просів порівняно з минулим роком. Але ми залишаємося найбільшим дитячим видавництвом країни і переконані, що маємо продовжувати видавати книжки для дітей. Якщо діти не читатимуть, не буде майбутнього, не буде освіти, науки і технологій", – наголосив він.

У межах проєкту книжки українською мовою отримають дитячі лікарні, бібліотеки та освітні установи в різних регіонах України.

Учасники заходу назвали ініціативу прикладом культурної дипломатії між Україною та Японією та відзначили, що співпраця у сфері дитячої літератури стала одним із гуманітарних напрямів підтримки України під час війни.

