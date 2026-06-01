Інтерфакс-Україна
Культура
15:22 01.06.2026

На ВДНГ стартував літній сезон: що нового чекає на відвідувачів у 2026 році

2 хв читати
На ВДНГ стартував літній сезон: що нового чекає на відвідувачів у 2026 році
Фото: пресслужба ВДНГ

 

Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ) 1 червня відкриває літній сезон, у межах якого відвідувачам представлять мистецькі інсталяції, нові культурні та гастрономічні простори, спортивні локації та виставкові проєкти.

Як повідомили агенству в пресслужбі ВДНГ, гостей комплексу зустрічатиме оновлена фотозона на центральному вході з різнокольоровими арками, колонами та живими квітами.

"Ми продовжуємо розкривати кольорову тематику, яку представили навесні. Цього літа кольори для нас — це водночас і яскраві акценти, і “відтінки” життя: творчість, емоції, близькість. Вони втілюватимуться протягом сезону в інсталяціях, активностях, на окремих локаціях і в загальній атмосфері. А тому запрошуємо додати кольорів у це літо разом з ВДНГ" , - повідомила креативна продюсерка ВДНГ Сніжана Теміргалієва.

Головною подією відкриття стане інсталяція "Точка єднання" авторства Миколи Каблуки, засновника Expolight. Роботу вперше презентували на фестивалі Burning Man у 2025 році. На території ВДНГ інсталяція буде доступна для відвідувачів до 7 червня.

Серед нових локацій сезону - мультиформатний простір "Де, Що, Інше", який відкриється 27 червня. На площі понад 10 тис. кв. м працюватимуть концертний майданчик із найбільшою постійною open-air сценою ВДНГ, артпростір та фудкорт. Відкриття простору супроводжуватиметься концертом співачки LELY45.

Також цього сезону на території комплексу запрацював спортивно-розважальний простір Drive Park для катання на картах, квадроциклах, мінімотоциклах та дитячих багі, а також новий гастрономічний заклад "Сицилійський дворик".

Крім того, на головній алеї ВДНГ до кінця серпня експонуватиметься виставка UNICEF "Безбар’єрність - це коли можеш за словами бачити людину", присвячена темі інклюзивності та подолання суспільних стереотипів.

Протягом літа на території комплексу також проходитимуть музичні події, кінопокази просто неба, фестивалі, майстер-класи та спортивні заходи, зокрема фізкультурно-оздоровчий фестиваль "Активна країна".

Вхід на територію ВДНГ залишається вільним.

ВДНГ щороку проводить десятки культурних, освітніх та спортивних заходів і залишається одним із найбільших публічних просторів столиці.

Теги: #літо #культура #вднг #відпочинок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:23 31.05.2026
Перші дні літа принесуть в Україну потепління, місцями ще пройдуть короткочасні дощі

Перші дні літа принесуть в Україну потепління, місцями ще пройдуть короткочасні дощі

21:19 30.05.2026
Донька Бережної Осака стала наймолодшою гостею презентації книги про Трипілля

Донька Бережної Осака стала наймолодшою гостею презентації книги про Трипілля

20:53 30.05.2026
Бережна: Українська державність має значно глибші корені, ніж нав’язувала російська пропаганда

Бережна: Українська державність має значно глибші корені, ніж нав’язувала російська пропаганда

18:28 30.05.2026
Ющенко: Якщо руйнується мова, руйнується і суб’єктність держави

Ющенко: Якщо руйнується мова, руйнується і суб’єктність держави

19:19 29.05.2026
Бережна розраховує закласти в проєкт держбюджету-2027 підвищення зарплат працівників сфери культури

Бережна розраховує закласти в проєкт держбюджету-2027 підвищення зарплат працівників сфери культури

14:32 29.05.2026
На ВДНГ відкрили виставку про безбар’єрну комунікацію та повагу до людини

На ВДНГ відкрили виставку про безбар’єрну комунікацію та повагу до людини

19:01 28.05.2026
ХIV “Книжковий арсенал” стартував у Києві: понад 150 учасників та 240 подій за чотири дні

ХIV “Книжковий арсенал” стартував у Києві: понад 150 учасників та 240 подій за чотири дні

16:19 28.05.2026
Перший заступник міністра культури Вербицький: Доступність культури потрібно збільшувати

Перший заступник міністра культури Вербицький: Доступність культури потрібно збільшувати

13:49 28.05.2026
Майже 40% українців відвідують культурні заходи один раз на пів року або рідше – дослідження

Майже 40% українців відвідують культурні заходи один раз на пів року або рідше – дослідження

16:32 26.05.2026
Відключення світла влітку за різними сценаріями можуть тривати від 2 до 8 годин і більше – Омельченко

Відключення світла влітку за різними сценаріями можуть тривати від 2 до 8 годин і більше – Омельченко

ВАЖЛИВЕ

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

ОСТАННЄ

Посол Киргизстану: Для киргизів Айтматов є тим, ким для українців є Шевченко

П’ятеро українців увійшли до Talents Sarajevo 2026

Від Ліни Костенко до Владислава Єрка: які книги стали бестселерами на стенді А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ на Книжковому Арсеналі

В Полтаві запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту

“Це роботи, які належать народу України”: у Києві відкрили постійну виставку Марчука

Мінкультури у травні надало 7 підприємствам статус критично важливих

Понад 400 книжок про війну написали українські військові з 2014 року – дослідники

Сибіга заявив про готовність МЗС сприяти просуванню української книги за кордоном

Порошенко придбав на Книжковому Арсеналі близько 80 книг і планує прочитати нову книгу Ліни Костенко

Ющенко на Книжковому Арсеналі процитував Ліну Костенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА