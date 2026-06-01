На ВДНГ стартував літній сезон: що нового чекає на відвідувачів у 2026 році

Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ) 1 червня відкриває літній сезон, у межах якого відвідувачам представлять мистецькі інсталяції, нові культурні та гастрономічні простори, спортивні локації та виставкові проєкти.

Як повідомили агенству в пресслужбі ВДНГ, гостей комплексу зустрічатиме оновлена фотозона на центральному вході з різнокольоровими арками, колонами та живими квітами.

"Ми продовжуємо розкривати кольорову тематику, яку представили навесні. Цього літа кольори для нас — це водночас і яскраві акценти, і “відтінки” життя: творчість, емоції, близькість. Вони втілюватимуться протягом сезону в інсталяціях, активностях, на окремих локаціях і в загальній атмосфері. А тому запрошуємо додати кольорів у це літо разом з ВДНГ" , - повідомила креативна продюсерка ВДНГ Сніжана Теміргалієва.

Головною подією відкриття стане інсталяція "Точка єднання" авторства Миколи Каблуки, засновника Expolight. Роботу вперше презентували на фестивалі Burning Man у 2025 році. На території ВДНГ інсталяція буде доступна для відвідувачів до 7 червня.

Серед нових локацій сезону - мультиформатний простір "Де, Що, Інше", який відкриється 27 червня. На площі понад 10 тис. кв. м працюватимуть концертний майданчик із найбільшою постійною open-air сценою ВДНГ, артпростір та фудкорт. Відкриття простору супроводжуватиметься концертом співачки LELY45.

Також цього сезону на території комплексу запрацював спортивно-розважальний простір Drive Park для катання на картах, квадроциклах, мінімотоциклах та дитячих багі, а також новий гастрономічний заклад "Сицилійський дворик".

Крім того, на головній алеї ВДНГ до кінця серпня експонуватиметься виставка UNICEF "Безбар’єрність - це коли можеш за словами бачити людину", присвячена темі інклюзивності та подолання суспільних стереотипів.

Протягом літа на території комплексу також проходитимуть музичні події, кінопокази просто неба, фестивалі, майстер-класи та спортивні заходи, зокрема фізкультурно-оздоровчий фестиваль "Активна країна".

Вхід на територію ВДНГ залишається вільним.

ВДНГ щороку проводить десятки культурних, освітніх та спортивних заходів і залишається одним із найбільших публічних просторів столиці.