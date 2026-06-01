Посол Киргизстану: Для киргизів Айтматов є тим, ким для українців є Шевченко

Публічна літературно-психологічна дискусія "Чоловіче та жіноче: діалог через тексти Чингіза Айтматова та сучасні реалії", присвячена творчості киргизького письменника Чингіза Айтматова, відбулася у Києві під патронатом Посольства Киргизької Республіки в Україні, повідомляє пресслужба посольства.

"Для багатьох українців Тарас Шевченко є голосом нації. Для багатьох киргизів Чингіз Айтматов є її інтелектуальним і гуманістичним обличчям", - сказав в коментарі агенству надзвичайний і повноважний посол Киргизької Республіки в Україні Ідріс Кадиркулов під час заходу.

За словами дипломата, через твори Айтматова організатори прагнули познайомити українців не лише з киргизькою літературою, а й з гуманістичними цінностями киргизького народу - повагою до людини, взаємопідтримкою, любов’ю до близьких і відповідальністю.

Захід відбувся за ініціативи громадської платформи MÜTEŞEM QIRIM (MQ Community) та був присвячений Міжнародному дню сім’ї. Учасники розпочали зустріч хвилиною мовчання на вшанування пам’яті загиблих українських військових і цивільних.

У межах події відбулося відеозвернення сина письменника Аскара Айтматова, який висловив підтримку українському народу та відзначив його стійкість під час війни.

Практичну частину дискусії провели психологи Геннадій Мустафаєв і Катерина Гольцберг разом із громадською діячкою Леніє Ібрагімовою. Учасники проаналізували повісті Айтматова "Джаміля", "Тополенька моя в червоній хустці" та "Червоне яблуко" крізь призму сучасних суспільних викликів, сімейних відносин і психології особистості.