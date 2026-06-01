15:02 01.06.2026

П'ятеро українців увійшли до Talents Sarajevo 2026

До міжнародної програми Talents Sarajevo 2026 відібрали п’ятьох представників України та ще 45 молодих кінематографістів із 13 країн Південно-Східної Європи та Кавказу. Програма проходитиме в межах 32-го Сараєвського кінофестивалю з 14 до 21 серпня, повідомляє телеграм-канал "Сербський економіст".

"Усього організатори отримали 632 заявки. Темою цьогорічної програми стала Reality, Rewritten (Переосмислена реальність)" - йдеться в повідомленні організаторів.

Серед учасників програми є п’ятеро представників України. До Directors Summit увійшли Єлизавета Топтигіна та Кирило Земляний, до Producers Summit - Анастасія Захілко, до Editing Studio - Анна Міхеєнко, а до Talent Press - Яна Дудко.

Учасники працюватимуть у восьми професійних секціях: Directors Summit, Producers Summit, Acting Studio, Camera Studio, Editing Studio, Pack & Pitch, Script Station та Talent Press. Програма передбачає майстер-класи, воркшопи, професійні дискусії, кінопокази та зустрічі з міжнародними менторами.

Як зазначають організатори, тема Reality, Rewritten присвячена тому, як сучасне кіно переосмислює реальність, колективне авторство та роль різних учасників творчого процесу.

Talents Sarajevo проводиться з 2006 року у партнерстві з Berlinale Talents і є однією з провідних платформ для молодих кінематографістів регіону. Програму підтримує Creative Europe MEDIA.

32-й Сараєвський кінофестиваль відбудеться з 14 по 21 серпня 2026 року.

