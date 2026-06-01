Від Ліни Костенко до Владислава Єрка: які книги стали бестселерами на стенді А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ на Книжковому Арсеналі

Книжки Ліни Костенко, Марії Матіос, Владислава Єрка та видання про російсько-українську війну увійшли до числа найбільш затребуваних на стенді видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА під час XIV Книжкового Арсеналу в Києві.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" представники видавництва, головним бестселером фестивалю став новий великий ілюстрований альбом художника Владислава Єрка, до якого увійшли його найвідоміші роботи, створені для А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ, а також авторські коментарі та історії створення ілюстрацій.

"Люди приходять сюди за радістю. Найважливіша - це атмосфера", - так описує XIV Книжковий Арсенал президент і засновник видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА Іван Малкович.

Серед лідерів продажів також нова збірка поезій Богдана-Ігоря Антонича, книжка президента Фінляндії Александра Стубба "Трикутник влади", присвячена геополітичним викликам сучасності, нова збірка Ліни Костенко "Вітер з Марса", а також книжки письменниці Марії Матіос, яка провела на фестивалі автограф-сесію для читачів.

Помітний інтерес викликають і книжки про війну. Зокрема, читачі активно купують мемуари колишнього бранця Кремля Олексія Ануля "Jingle Bells", у яких автор описує свій досвід російського полону.

Стенд видавництва відвідали чимало відомих гостей. Зокрема, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав у подарунок нову збірку Ліни Костенко "Вітер з Марса". Третій президент України Віктор Ющенко придбав книжку Олександра Зінченка "Два мільйони світанків. Трипільська таємниця", а перша леді Олена Зеленська обрала одразу кілька новинок видавництва, серед яких "Трикутник влади", "Jingle Bells" та нова книжка Ліни Костенко.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко придбала дитяче видання "Чарівник країни Оз", а віцепрем’єр-міністерка – міністерка культури Тетяна Бережна також відвідала стенд видавництва.

Президент і засновник А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ Іван Малкович у коментарі агентству зазначив, що працює над масштабною антологією української поезії, яка охопить близько 900 років літературної історії - від середньовічних текстів до поетів початку ХХ століття.

Окремо Малкович нагадав про благодійні ініціативи за участі Ліни Костенко. За його словами, один із проєктів із продажу книжок із автографами поетеси дозволив зібрати близько 2 млн грн на підтримку українських військових.

У видавництві відзначають, що цього року інтерес читачів до української літератури, історичних видань, поезії та книжок про війну залишається стабільно високим, а відвідуваність фестивалю дає підстави говорити про поступове відновлення книжкового ринку навіть в умовах повномасштабної війни.

Як повідомлялося, під час XIV Книжкового Арсеналу п'ятий президент України Петро Порошенко придбав близько 80 книг, а міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність Міністерства закордонних справ сприяти популяризації української літератури за кордоном