Інтерфакс-Україна
Культура
12:57 01.06.2026

В Полтаві запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту

1 хв читати
Депутати Полтавської міської ради ухвалили рішення щодо заборони російськомовного культурного продукту, а саме встановили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту, повідомляє Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови.

"Як зазначено в документі, рішення розроблено у зв’язку з потребою в захисті українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора, що намагається завадити зміцненню національної ідентичності, збереженню національної культури, традицій, звичаїв, історичної пам’яті", – йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.

Зазначається, що обмеження діятимуть у транспорті, закладах громадського харчування та культури, торговельних майданчиках та інших публічних просторах.

Зокрема, йдеться про заборону публічного використання російськомовних книг, музичних творів, фільмів, театральних постановок, концертних програм, культурно-освітніх заходів тощо. 

Як повідомлялося, в грудні 2025 року Білоцерківська міська рада Київської області ухвалила рішення про запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території громади. 

25 березня Білгород-Дністровська міська рада першою в Одеській області запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. 

На початку квітня 5 громад Миколаївської області ввели мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

У кінці травня в Кременчуці запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Теги: #полтава #мораторій #російськомовний_контент

