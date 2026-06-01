“Це роботи, які належать народу України”: у Києві відкрили постійну виставку Марчука

У Києві в стінах Мистецького центру "Шоколадний будинок" (філії Національного музею "Київська картинна галерея") відкрили постійну виставку Народного художника України Івана Марчука, яка об’єднала твори митця з 11 музейних колекцій країни. На події побувала журналістка відділу “Культура” агенства "Інтерфакс-Україна" та поспілкувалася з в.о. генерального директора Національного музею “Київська картинна галерея” Оксаною Підсухою і співкуратором виставки Олександром Кухарем.

Текст: Ольга Левкун

“Ми змогли реалізувати ретроспективну виставку Івана Марчука на основі музейних колекцій і провести творчим шляхом художника - від 1960-х років до робіт, створених у Відні вже у 2024 році”, - повідомила Підсуха.

За її словами, ключовою ідеєю проєкту стало бажання вперше показати творчість художника цілісно саме через музейні колекції.

“В музеях зберігається, переважно, по дві-три роботи Івана Марчука. Жоден музей не може представити творчість митця в усьому розмаїтті жанрів, циклів та стильових пошуків художника, базуючись лише на власній колекції. І тільки зібравши музейні твори з різних міст України, ми змогли представити ретроспективу та показати різного Марчука”, - зазначила вона в коментарі агенству.

Підсуха наголосила, що експозиція демонструє не лише знаменитий “пльонтанізм”, а й інші художньо-стилістичні грані творчості художника.

“Марчука знають, передовсім, завдяки живописним краєвидам, неначе “витканим” тонкими нитками. Але його перу належать і численні абстрактні твори, і що прикметно, він і сьогодні продовжує створювати цікаві нефігуративні композиції, у яких зашифровані різні символи, сюжети, навіть, автопортрети”, - додала вона.

Водночас директорка музею звернула увагу й на комерційний успіх художника на артринку.

“У 2024 році на аукціоні Goldens його робота “Сходив місяць над Дніпром” була продана за 300 тисяч доларів. Наскільки мені відомо, це рекордна сума за його твори”, - повідомила Підсуха.

За її словами, сам Марчук особисто приїхав на відкриття виставки з Відня, попри поважний вік.

“Дивовижно, що людина, яка створила понад п’ять тисяч робіт, пам’ятає кожну з них. Для нього вони як діти”, - додала пані Оксана.

Вона також розповіла, що мала честь провести екскурсію виставкою разом з художником для Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської.

Окремо вона підкреслила, що відкриття виставки стало важливою подією і для самого Шоколадного будинку, який понад чотири роки працював із обмеженим доступом.

“Простір має жити. Сюди мають приходити люди й надихатися красою історичних інтерʼєрів садиби та представлених мистецьких творів”, - сказала Оксана Підсуха.

Співкуратор виставки Олександр Кухар у коментарі агентству повідомив, що експозицію присвятили 90-річчю художника.

“Постійна виставка дає можливість людям прийти і зрозуміти, хто такий Марчук, як він рухався, як змінювався”, - зазначив Кухар.

За його словами, виставка покликана також привернути увагу до питання необхідності подальшої музеєфікації творчості митця України.

“Наша експозиція максимально насичена інформацією, щоб люди зрозуміли: за творами стоїть щоденна праця людини, яка все життя присвятила мистецтву”, - сказав він.

Кухар додав, що ідея створення виставки виникла ще задовго до повномасштабної війни.

“Ми постійно співпрацювали з Іваном Степановичем, ще до війни обговорювали великі проєкти в Шоколадному будинку. Це не була спонтанна ідея”, - пояснив куратор.

За його словами, реалізація проєкту стала можливою завдяки підтримці Офісу Президента, а також меценатів та партнерів.

“Найдороговартіснішим елементом стала мультимедійна кімната. Один проєктор коштує близько 90 тисяч гривень, а їх там п’ять”, - повідомив Кухар.

Він також назвав феномен Марчука прикладом абсолютної відданості мистецтву.

“Це людина, яка все життя поклала на те, щоб бути митцем. У 50 років він поїхав фактично в нікуди - в Австралію, потім у Торонто, Нью-Йорк. Це був колосальний ризик”, - зазначив співкуратор.

Виставка охоплює понад 60 років творчості художника - від ранніх робіт 1960-х років до найновіших творів, створених у Відні у 2024 році.