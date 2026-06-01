Понад 400 книжок про війну написали українські військові з 2014 року – дослідники

На XIV Книжковому Арсеналі в Києві представили виставку "Шляхетність зобов’язує", присвячену українським військовим та ветеранам, які після участі у війнах різних поколінь продовжили служити державі через літературу, мистецтво, науку, освіту та громадську діяльність.

Про концепцію проєкту журналістці відділу культури агентства "Інтерфакс-Україна" розповіли незалежна дослідниця та популяризаторка комбатантської літератури Ганна Скоріна і літературознавиця, дослідниця воєнної літератури, викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Марина Рябченко.

За словами авторів виставки, її головна мета – показати, що українські воїни після завершення служби не зникають із суспільного життя, а стають активними творцями культури та громадських змін.

"Шляхетність не за походженням, а шляхетність як дія. Людина не може не робити того, що вважає своїм обов’язком перед країною, перед собою та іншими людьми", – пояснила Скоріна концепцію проєкту.

Виставка демонструє історичну тяглість українського добровольчого руху – від Українських січових стрільців та учасників визвольних змагань ХХ століття до сучасних ветеранів російсько-української війни.

Окремий блок присвячений літературній спадщині ОУН та УПА. Організатори наголошують, що в українському суспільстві тема Другої світової війни часто подається винятково через радянський погляд, тоді як українська воєнна література того періоду залишається менш відомою широкій аудиторії.

Також виставка розповідає про добровольців УНА-УНСО, які ще в 1990-х роках воювали проти російського впливу на Кавказі та попереджали про загрозу майбутньої агресії Росії проти України.

Особливе місце в експозиції займає сучасна комбатантська література. За словами Скоріної, з початку російсько-української війни у 2014 році українські військові та ветерани написали вже понад 400 книжок.

Серед героїв виставки – військовослужбовиця та письменниця Тетяна Хіміон, яка до повномасштабного вторгнення розвивала школу бальних танців, а після початку великої війни пішла на фронт разом із чоловіком.

Представлена також поетка і військова Оксана Рубаняк, яка вступила до лав ЗСУ у 18 років та вже видала кілька книжок, зокрема для дітей.

"Коли військові пишуть книжки для дітей – це завжди дуже щемливо. Вони хочуть працювати з молодим поколінням і показати, що військові не є чужими для суспільства", – зазначила Скоріна.

Одним із центральних експонатів виставки стала книга Олени Білозерської "Щоденник нелегального солдата", наклад якої вже повністю розпродано.

Організатори закликають українські видавництва повернути книгу до друку, адже вона містить унікальні свідчення про початок російсько-української війни у 2014 році.

"Для історії це дуже важливий матеріал, який бажано було б перевидати", – наголосила дослідниця.

Виставка також розповідає про ветеранів, які після фронту започаткували власні культурні та соціальні проєкти.

Зокрема, Юрій Вєткін створив у Чернігові ветеранський театр, де разом виступають ветерани та члени їхніх родин. Захисник Донецького аеропорту Олександр Терещенко після важких поранень і втрати кінцівок став одним із найвідоміших громадських діячів у ветеранському русі та заснував благодійні ініціативи з підтримки поранених військових.

Окрема увага приділена книзі WAR RU. журналіста та військового Юрія Руденка. Автор зібрав у виданні матеріали про бойові операції початку війни та доповнив їх QR-кодами з відеосвідченнями учасників подій.

Ще однією трагічною історією виставки стала розповідь про військового, викладача та письменника Максима Петренка, який загинув під час російсько-української війни. До служби він займався робототехнікою, працював із молоддю та мріяв створити окрему систему каталогізації української воєнної літератури.

За словами організаторів, головний меседж виставки полягає у тому, що українські військові після повернення до цивільного життя залишаються активними творцями суспільства.

"Це нагадування про те, що після війни військові можуть знайти себе в культурі, освіті, громадській діяльності. Вони мають перед собою приклади людей, які вже пройшли цей шлях", – зазначили автори проєкту.

Виставка "Шляхетність зобов’язує" працює в межах XIV Книжкового Арсеналу та містить QR-коди з біографіями ветеранів українською та англійською мовами, що дозволяють відвідувачам детально ознайомитися з історіями кожного героя проєкту.

Виставку створено за підтримки Міністерства у справах ветеранів України. Ідея проєкту належить військовослужбовцю Кирилу Дорошенку, який нині виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.

