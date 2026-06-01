Сибіга заявив про готовність МЗС сприяти просуванню української книги за кордоном

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність Міністерства закордонних справ сприяти популяризації української літератури за кордоном та розширенню доступу іноземних читачів до українських книжок.

Про це він повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" під час XIV Книжкового Арсеналу, де з міністром поспілкувалася журналістка відділу культури агентства.

"Дуже важливо, щоб був прямий доступ іноземного читача до нашої літератури, яка сильно зростає, багата сенсами. Я переконаний, що вона підкорить свого читача за кордоном. Це вже сфера і Міністерства закордонних справ, де ми готові підставити плече", – сказав Сибіга під час відвідування XIV Книжкового Арсеналу в Києві.

Міністр зазначив, що сьогодні українська література переживає важливий етап розвитку, а повномасштабна війна сприяла появі нового покоління авторів.

"Я вважаю, що ми зараз є свідками народження нової плеяди літератури і покоління нових авторів. Ця література вже цікава. Її треба ще перекладати. І я вважаю, що ми зараз конкурентні на міжнародній арені", – наголосив він.

За словами Сибіги, українська книга та українська оборона сьогодні є взаємодоповнюючими елементами боротьби за державу.

"Я знаю точно, що наша зброя збирає повні зали, наші досягнення в оборонній сфері збирають величезні аудиторії, і книги також. Це дуже приємно. І зброя, і книга – це взаємодоповнюючий трек. А коли я ще бачу авторів у мундирі, для мене це подвійно сильно", – зазначив міністр.

Книжковий Арсенал є одним із найбільших літературно-мистецьких фестивалів Східної Європи та щороку збирає десятки тисяч відвідувачів.

Як повідомлялося, під час XIV Книжкового Арсеналу п’ятий президент України Петро Порошенко придбав близько 80 книг, віцепрем’єр-міністерка – міністерка культури України Тетяна Бережна відвідала фестиваль разом із донькою Осакою, третій президент України Віктор Ющенко процитував Ліну Костенко та закликав створити Національний музей Трипілля, а прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла агентству, які книги придбала на цьогорічному фестивалі.

