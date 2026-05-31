Порошенко придбав на Книжковому Арсеналі близько 80 книг і планує прочитати нову книгу Ліни Костенко

Фото: Ольга Левкун

П’ятий президент України Петро Порошенко під час відвідування XIV Книжкового Арсеналу поспілкувався з журналісткою відділу Культура агентства "Інтерфакс-Україна" та розповів про свої читацькі плани й книжкові рекомендації.

"Я мрію прочитати зараз, сьогодні, під час відвідування Книжкового Арсеналу - Ліну Костенко", – сказав Порошенко у коментарі агентству.

Відповідаючи на запитання про книги, які він порадив би українцям, Порошенко зазначив, що довіряє смаку засновника і директора видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Івану Малковичу.

"Я дуже довіряю Івану Малковичу. Усе, що він видає, я рекомендую читати українцям", – сказав Порошенко.

Пізніше на своїй сторінці у соціальних мережах Порошенко також поділився враженнями від Книжкового Арсеналу та розповів про книги, які привернули його особливу увагу.

"Я можу сказати, що купив я 80 книг, купив усе, що вибирала Марина", – пожартував він, коментуючи свої книжкові покупки.

Серед видань, які він рекомендував читачам, Порошенко відзначив книгу про війну дронів.

"Для мене ця книжка професійна, бо війна дронів, коли ми передали майже 100 тисяч дронів Збройним силам у найважчі часи, – це те, що сьогодні є міццю Збройних сил, запорукою перемоги і дипломатії України", – сказав він.

Також п'ятий президент із дружиною звернув увагу на книгу, присвячену головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу.

"Для нас особисто дуже актуальна книжка про Шухевича, тому що його музей у Львові був розбитий ворогом, і ми зараз займаємося тим, щоб його відновити. Але книгу видали неймовірну. Візьміть, прочитайте від кірки до кірки. Це про Україну і про українців", – наголосили вони.

XIV Книжковий Арсенал проходить у Києві з 29 травня по 1 червня та об'єднує провідні українські видавництва, авторів і читачів з усієї країни.

Текст: Ольга Левкун