Донька Бережної Осака стала наймолодшою гостею презентації книги про Трипілля

Віцепрем’єр-міністерка України – міністерка культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна відвідала презентацію книги Олександра Зінченка "Два мільйони світанків. Трипільська таємниця", яка відбулася в межах XIV Книжкового Арсеналу в Києві, разом зі своєю п’ятимісячною донькою Осакою.

Поява міністерки з донькою стала несподіванкою для гостей заходу. Під час презентації третій президент України Віктор Ющенко привітав Осаку зі сцени, а присутні зустріли цей момент оплесками. Наймолодша гостя заходу уважно спостерігала за перебігом презентації книги, присвяченої Трипільській культурі.

Пізніше Бережна поділилася в Instagram Stories фото та відео із заходу, показавши, як відвідала презентацію разом із донькою.